Concorsi Ripam 2021, avviate ricerche per sedi e strumentazione informatica: sessioni da maggio 2021

Il Formez PA sta cercando sedi idonee in ogni Regione per lo svolgimento delle prove dei Concorsi Ripam già banditi e in arrivo. Non solo: con un comunicato, pubblicato il 26 gennaio, ha reso noto l’avviamento dell’indagine di mercato per la fornitura temporanea di strumentazione informatica hardware e software.

Le prove preselettive e scritte verranno svolte online e in sedi decentrate a partire da maggio 2021.

Vediamo assieme i concorsi interessati, le tempistiche indicate per effettuare le selezioni e come verranno gestite le sessioni.

Concorsi Ripam 2021: sedi e sessioni giornaliere

Il Formez PA ha avviato indagini preliminari di mercato per l’individuazione di sedi e di operatori che forniscano la strumentazione informatica necessaria nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia‐Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto. Il Trentino Alto-Adige non è incluso per via della differente gestione delle procedure.

I locali, ubicati nel territorio della Regione di competenza, devono consentire la convocazione di un massimo di 2.000 candidati a sessione per ciascuna. Nel caso in cui una o più aule non siano all’interno della stessa struttura, deve essere comunque garantito lo svolgimento contestuale delle prove.

I pc o i tablet forniti devono avere una capacità minima di funzionamento di 3 ore, idonea per gestire lo svolgimento di 2 sessioni al giorno.

Gli operatori selezionati potranno essere impegnati contemporaneamente per un massimo di 5 Regioni e 10.000 candidati a sessione. Considerato che le sessioni giornaliere saranno 2, verranno esaminati in totale 20.000 candidati a giornata.

Date concorsi Ripam 2021

Nel comunicato sono indicate anche le finestre temporali per lo svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi Ripam.

La disponibilità dei servizi richiesti deve essere assicurata nei seguenti giorni (ad esclusione dei sabati, dei festivi e delle festività ebraiche):

03 maggio – 25 maggio 2021 ;

; 01 giugno – 18 giugno 2021 ;

; 05 luglio – 16 luglio 2021 ;

; 02 agosto – 6 agosto 2021 ;

; 13 settembre – 24 settembre 2021 ;

; 4 novembre – 22 ottobre 2021 ;

; 8 novembre – 26 novembre 2021 ;

; 6 dicembre – 31 dicembre 2021.

Concorsi Ripam da svolgere nel 2021

I concorsi gestiti dal Ripam che potrebbero essere svolti nei periodi indicati sono diversi. Oltre ai più noti rinviati (il Concorso 2329 funzionari giudiziari, il Concorso 1052 Vigilanti Mibact e il Concorso 1514 INAIL), banditi nel 2019 e in attesa di continuare la selezione, ci sono i concorsi pubblicati nel 2020:

Sembrerebbe in arrivo anche un concorso assistenti per diplomati, simile a quello bandito nel 2016. Attendiamo aggiornamenti ufficiali per confermare tempistiche di avviamento e posti.







