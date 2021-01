Concorso Comune di Teramo per 20 unità area amministrativa: riaperti i termini per fare domanda

Nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 24-11-2020 sono stati pubblicati due bandi di Concorso Comune di Teramo per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di:

Sono ammessi sia diplomati che laureati. Per ciascuna procedura il 20% dei posti è riservato al personale interno mentre 3 posti ai volontari delle Forze Armate.

Le domande possono essere inviate fino al 15 febbraio 2021 in modalità telematica. Vediamo, in sintesi, le principali informazioni sui nuovi concorsi in Abruzzo.

Concorso Comune di Teramo: requisiti

Gli interessati devono verificare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art.38 del Decreto Legislativo n.165/2001 e, in particolare, dal vigente D.P.C.M. del 7 febbraio 1994, n.174;

italiana, di altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art.38 del Decreto Legislativo n.165/2001 e, in particolare, dal vigente D.P.C.M. del 7 febbraio 1994, n.174; avere almeno 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità all’impiego ;

; avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i nati sino all’anno 1985.

I titoli di studio necessari sono:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale, per la procedura in categoria C (istruttori);

di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale, per la procedura in categoria C (istruttori); laurea negli indirizzi indicati nel bando, per la procedura in categoria D (specialisti).

Non possono partecipare invece coloro che siano stati destituiti, dispensati o che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati licenziati per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali per tipologie di reati che escludono l’ammissibilità del rapporto di lavoro statale.

Concorso Comune di Teramo: domande

La domanda di partecipazione deve essere prodotta tramite il sito comuneteramo.iscrizioneconcorsi.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Il termine era fissato al 24 dicembre 2020 ma sono stati riaperti i termini per partecipare: la nuova scadenza è il 15 febbraio 2021.

L’iscrizione è completa con il pagamento della tassa di concorso di 10 euro.

Concorso Comune di Teramo: prove

Le prove, che determineranno il punteggio nella graduatoria finale, potrebbero essere precedute da una preselezione nel caso in cui le domande ricevute siano superiori a 100.

Per superare l’esame i candidati devono rispondere al maggior numero di quesiti correttamente, scegliendo la giusta soluzione per ogni quiz a risposta multipla. Il programma è lo stesso delle successive prove.

Al termine della preselezione verranno valutati i titoli degli idonei, per poi passare alla selezione vera e propria con:

prova scritta , a contenuto teorico-pratico;

, a contenuto teorico-pratico; prova orale, un colloquio per accertare la conoscenza delle materie a concorso, dell’uso del computer e delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese.

Il riferimento al programma è all’art. 9 di ciascun bando:

Per la preparazione consigliamo:

Concorso 10 Istruttori e 10 Specialisti amministrativi o contabili Comune di Teramo (G.U. 24 novembre 2020, n. 92) - KIT completo AA.VV., 2020, Maggioli Editore 2020, Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2020, n. 92 è stato pubblicato il bando di concorso indetto dal Comune di Teramo per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 Istruttori (cat. C) e 10 Specialisti (cat. D) amministrativo contabili. Il bando prevede di selezionare i candidati...









© RIPRODUZIONE RISERVATA