Concorsi Città di Genova, 17 posti area tecnica e amministrativa: requisiti, domanda e prove

La Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12 gennaio 2021 ha reso nota l’apertura da parte della Città metropolitana di Genova di quattro concorsi pubblici, per esami, per la copertura di diciassette posti di vari profili professionali a tempo pieno ed indeterminato.

I posti disponibili sono così suddivisi:

Area tecnica , categoria D, per 3 ingegneri civili, 2 ingegneri elettrici, 2 ingegneri meccanici;

, categoria D, per 3 ingegneri civili, 2 ingegneri elettrici, 2 ingegneri meccanici; Area amministrativa, categoria C, per 10 collaboratori, competenze amministrative.

Resta aggiornato su tutti i concorsi pubblici attivi

Concorsi Città di Genova: requisiti generali

I candidati che intendono partecipare ai concorsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;

o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; aver compiuto il diciottesimo anno di età ;

; avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i nati sino all’anno

1985;

1985; godimento dei diritti civili e politici ;

; non avere riportato condanne per reati che ai sensi della legislazione vigente comportino

l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici e che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici e che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; idoneità all’impiego ed alle mansioni connesse al posto;

ed alle mansioni connesse al posto; non avere procedimenti penali in corso che possano comportare sospensione e/o estinzione del rapporto di lavoro;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado , conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale;

, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale; Lauree magistrali e abilitazioni all’esercizio della professione per quanto riguarda i profili tecnici.

Scopri in dettaglio i requisiti specifici per ogni profilo tecnico su Ediltecnico.it.

Per ulteriori informazioni consultare i quattro bandi di concorso: Ingegnere Civile, Ingegnere Elettrico, Ingegnere Meccanico, Area Amministrazione.

Concorso Città di Genova: domanda

Le domande di ammissione alle procedure concorsuali dovranno essere inviate, per via esclusivamente telematica, entro e non oltre le ore 16 del 11 febbraio 2021. Il candidato dovrà collegarsi a questa pagina e cliccare su “Concorsi Online”.

Nel corso della compilazione della domanda, il candidato dovrà dichiarare alcune informazioni, tra cui:

le generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita, la residenza e il domicilio;

la cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;

il possesso di tutti i requisiti specifici per l’ammissione al concorso;

Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare, a pena di esclusione, il pagamento di 10€ entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite il servizio PagoPa.

Concorso Città di Genova: prove

In caso di candidati superiori a 100, le prove di esame potranno essere precedute da una preselezione consistente in un questionario a risposta multipla. Il punteggio della prova preselettiva non influirà sulla graduatoria finale.

Le prove d’esame oggetto di valutazione saranno:

prova scritta: volte ad accertare il possesso delle competenze proprie della

professionalità ricercata;

volte ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata; prova orale: verterà sull’approfondimento delle medesime conoscenze e competenze.

Potranno essere inoltre oggetto di colloquio la motivazione del candidato, le capacità relazionali, le attitudini personali. Nel corso della prova orale verrà accertata: la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo dei pacchetti di office automation (Word ed Excel).

Il superamento della prova scritta è ottenuto con un punteggio di 21/30. Allo stesso modo, per essere dichiarati idonei, il punteggio della prova orale dovrà essere di almeno 21/30.

Infine, il punteggio totale risulta dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nella prova orale.

Per i profili amministrativi consigliamo:

Concorso 10 Collaboratori Area amministrazione Città metropolitana di Genova (G.U. 12 gennaio 2021, n. 3) AA.VV., 2021, Maggioli Editore 2021, Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2021, n. 3 è stato pubblicato il bando di concorso indetto dalla Città Metropolitana di Genova per l’assunzione di 10 collaboratori - Area Amministrazione (cat. C1). Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova...



Per i profili tecnici consigliamo:

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali - Kit completo Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, 2020, Maggioli Editore 2020, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove d’esame per i concorsi pubblici da Istruttore e Istruttore direttivo dell’Area tecnica (cat. C e D), indetti dagli Enti locali. È composto da:› manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore direttivo area...



(Fonte Gazzetta Ufficiale)







© RIPRODUZIONE RISERVATA