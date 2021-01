Concorsi Ripam 2021, pubblicata indagine di mercato per l’elaborazione di nuovi quiz: un riassunto

quiz a risposta multipla, attitudinali, tematici e situazionali. Continuano i preparativi per le prove dei Concorsi Ripam 2021: lunedì 18 gennaio il Formez PA ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per individuare un’azienda a cui commissionare l’elaborazione di

La banca dati acquisita andrà ad aggiungersi a quella commissionata ad AON a inizio 2020 e potrebbe essere utilizzata per i concorsi da bandire o in via di svolgimento gestiti dal Formez tra l’autunno 2021 e l’autunno 2022. L’appalto si concluderà il 31 dicembre 2022.

Vediamo tutte le indicazioni sui quiz.

Nuova banca dati Concorsi Ripam 2021: come verrà elaborata

La banca dati, costituita da quiz a risposta multipla, sarà composta da: max 14.500 test attitudinali con 4 alternative di risposta, una sola delle quali esatta;

con 4 alternative di risposta, una sola delle quali esatta; max 30.000 test tematici su qualsiasi materia tecnica e scientifica, con 4 alternative di risposta e una sola esatta (i quesiti devono essere inediti, ovvero predisposti appositamente e non presi da batterie di domande già utilizzate);

su qualsiasi materia tecnica e scientifica, con 4 alternative di risposta e una sola esatta (i quesiti devono essere inediti, ovvero predisposti appositamente e non presi da batterie di domande già utilizzate); 1.000 test situazionali con 3 alternative di risposta predefinite, di cui una sola esatta. Quest’ultima tipologia può essere elaborata con le seguenti modalità: simulazioni lavorative;

misurazione di obiettivi (capacità di analisi e giudizio, definizione delle priorità, pianificazione, capacità di delega, gestione delle relazioni, iniziativa e decisione, risoluzione dei problemi);

testo proponente uno scenario di riferimento che rispecchi specifici fattori critici di valutazione relativi all’ambito e all’attività lavorativa per la quale si effettua la selezione. Concorsi Ripam 2021: aggiornamenti Il prossimo mese potrebbero esserci novità per i concorsi Ripam. Resta da capire come voglia procedere il Formez per l’individuazione delle aule.

Mercoledì 27 gennaio 2021 il prof. Giuseppe Cotruvo ne parlerà in videoconferenza. A breve il link per l’iscrizione

Fonte: Cotruvo, test e concorsi







© RIPRODUZIONE RISERVATA