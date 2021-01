Concorso Aeronautica Militare, 800 volontari in ferma prefissata VFP1: come partecipare

Nuove opportunità per l’ingresso nelle Forza Armate. È stato indetto infatti un Concorso Aeronautica Militare per 800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1).

Il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12-01-2021 prevede il reclutamento in un unico blocco degli 800 volontari, divisi in quattro distinti incorporamenti nel corso del 2021, in particolare:

1° incorporamento per i primi 200 candidati idonei, previsto nei mesi di giugno/luglio 2021;

2° incorporamento per i secondi 200 candidati idonei, previsto per il mese di agosto 2021;

3° incorporamento per i successivi 200 candidati idonei, previsto per il mese di ottobre 2021;

4° incorporamento per gli ultimi 200 candidati idonei, previsto per il mese di gennaio 2022.

Le date degli incorporamenti potrebbero variare a seconda della situazione epidemiologica.

Concorso Aeronautica Militare: requisiti d’accesso

Per poter partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento Militare;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio

scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

Tutti i requisiti vanno mantenuti, ad eccezione dell’età, fino alla data di incorporamento nelle Forze Armate.

Concorso Aeronautica Militare: come presentare domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online attraverso il portale Concorsi del sito della Difesa.

E’ possibile registrarsi al portale attraverso:

SPID ;

; Carta d’Identità Elettronica ( CIE ) o Tessera Sanitaria ( CNS ) o altra tessera elettronica fornita da un’Amministrazione dello stato;

) o Tessera Sanitaria ( ) o altra tessera elettronica fornita da un’Amministrazione dello stato; E-mail, numero di cellulare e documento di riconoscimento in corso di validità.

Termine ultimo per presentare domanda è l’11 febbraio 2021.

Dopo la fase di registrazione sarà possibile avviare la procedura di presentazione della domanda, allegando tutta la documentazione che attesti l’effettivo possesso dei requisiti richiesti nonché eventuali titoli di merito o di preferenza o riserva. Se per alcuni titoli di merito è sufficiente l’autocertificazione, si dovrà produrre una copia in pdf della certificazione nel caso dei seguenti titoli:

corso di cultura aeronautica;

conoscenza di lingue straniere collegate al CEFR;

documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o di preferenza dichiarati.

Sempre attraverso il portale sarà possibile consultare tutte le comunicazioni che riguarderanno il concorso, nella propria area personale per quelle riservate o nella sezione Comunicazioni per quelle pubbliche.

Una volta inviata, la domanda potrà ancora essere modificata fino alla scadenza del termine previsto per la presentazione.

Scarica qui l’elenco dei titoli di merito che la Commissione può valutare.

Concorso Aeronautica Militare: reclutamento

Dopo l’inoltro delle domande, queste verranno esaminate dalla Commissione valutatrice e verrà formata una graduatoria con tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione.

La fase successiva del reclutamento consisterà in:

Convocazione dei primi 3.700 candidat i in graduatoria presso la SVAM di Taranto per avviare le procedure di selezione;

i in graduatoria presso la per avviare le procedure di selezione; Invio dei candidati presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità;

per l’effettuazione degli finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità; Svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente fase sanitaria, utili per la formazione della graduatoria definitiva;

presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente fase sanitaria, utili per la formazione della graduatoria definitiva; Formazione della graduatoria;

Convocazione e incorporazione dei candidati collocati utilmente in graduatoria.

Concorso Aeronautica Militare: le prove

Tutti i candidati dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove fisiche in possesso di:

Documento di riconoscimento valido;

Certificato medico attestante attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica;

Referto test di gravidanza per i candidati di sesso femminile;

Tutta la documentazione atta a formale il Protocollo sanitario unico (PSU) i cui dettagli sono consultabili nel bando;

Eventuale Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di validità rilasciata durante un precedente iter di reclutamento

Per quanto riguarda gli accertamenti attitudinali, questi consisteranno in una serie di accertamenti tendenti a verificare il possesso delle capacità necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti, per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP1.

Sono inoltre previste tre prove ginnico-sportive per verificare l’idoneità fisica del candidato, così composte:

Corsa piana 1.000 metri;

Piegamenti sulle braccia;

Addominali.

I punteggi attribuibili per ogni prova, divisi a seconda del sesso del candidato, e sono consultabili qui.

Al termine degli accertamenti psico-fisici la Commissione potrà definire l’idoneità o inidoneità del candidato al servizio in Aeronautica Militare.

Le prove di efficienza fisica si concluderanno con un giudizio di idoneità o di non idoneità, il candidato verrà considerato idoneo con un punteggio maggiore o uguale a 2/7,50.

I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile, assumendone la decorrenza giuridica. Seguiranno aggiornamenti riguardo alle date di avvio delle procedure di selezione nonché sulla pubblicazione delle graduatorie.







