Concorso Banca d’Italia, 30 esperti ingegneri: calendario prove rinviato a gennaio

Nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 25-09-2020 è stato pubblicato il bando di Concorso Banca d’Italia per 30 laureati da assumere a tempo indeterminato. In particolare:

25 esperti laureati in ingegneria con conoscenze nella gestione aziendale e nei sistemi informativi;

5 esperti laureati con orientamento nelle discipline statistiche.

I termini per inviare la domanda di partecipazione sono scaduti alle ore 16 del 27 ottobre 2020. E’ attesa la comunicazione sul calendario delle prove, rinviata al mese di gennaio.

Vediamo assieme come partecipare e come funziona la selezione.

Concorso Banca d’Italia laureati: requisiti di accesso

I candidati al Concorso Banca d’Italia devono essere in possesso di una laurea nei seguenti ambiti di studio:

per laureati in ingegneria : magistrale o specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44 o 50/S); altra laurea, anche di «vecchio ordinamento» equiparata.

: magistrale o specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44 o 50/S); altra laurea, anche di «vecchio ordinamento» equiparata. per laureati in statistica: magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); altra laurea equiparata anche di vecchio ordinamento.

Ammessi anche titoli di studio conseguiti all’estero con votazione corrispondente a 105/110. In questo caso, deve essere presentata la richiesta di riconoscimento dell’equivalenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, entro la data ultima di invio delle domande.

I requisiti comuni da possedere sono:

età non inferiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana, nonchè di altro Stato Membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi con adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica alle mansioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

Concorso Banca d’Italia laureati: domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 16 del 27 ottobre 2020 utilizzando l’applicazione disponibile sul sito della Banca d’Italia: www.bancaditalia.it.

E’ consentita la partecipazione a una sola delle procedure.

Concorso Banca d’Italia laureati: prove

I candidati al Concorso Banca d’Italia per 30 posti devono affrontare una prova scritta e una prova orale, con sede a Roma.

La prova scritta, della durata massima di 4 ore, consiste nello svolgimento di 4 quesiti a risposta sintetica sulle materie a programma e nella redazione di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed economica.

Nel mese di gennaio 2021 verrà data notizia degli ammessi alla prova scritta, nonchè del luogo e della data di svolgimento.

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti a bando e in una conversazione in lingua inglese. Durante l’esame potrebbero essere discussi anche casi pratici.

Le materie a programma sono contenute negli allegati al bando:

