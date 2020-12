Concorso Maeci, 27 funzionari informatici: chi partecipa, prove e programmi

Nuovo Concorso Maeci in Gazzetta Ufficiale. Nella pubblicazione del 22 dicembre è presente il bando per 27 posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra da inserire in 3° area funzionale e fascia retributiva F1.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cerca nuovo personale con laurea.

Nei prossimi paragrafi indichiamo i requisiti da possedere per partecipare e come è strutturata la selezione.

Concorso Maeci 27 funzionari informatici: requisiti di accesso

Per la partecipazione al concorso Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale possono partecipare i laureati nelle seguenti classi:

L-08 Ingegneria dell’Informazione;

L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche;

L-35 Scienze Matematiche;

L-41 Statistica;

LM-18 Informatica;

LM-26 Ingegneria della sicurezza;

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;

LM-29 Ingegneria elettronica;

LM-31 Ingegneria gestionale;

LM-32 Ingegneria informatica;

LM-40 Matematica;

LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche;

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;

LM-66 Sicurezza informatica;

LM-82 Scienze statistiche;

LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie;

LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione;

lauree, lauree specialistiche o diplomi di laurea equiparati;

titoli accademici esteri con richiesta della dichiarazione di equipollenza.

Leggi il bando

Concorso Maeci 27 funzionari informatici: domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata telematicamente, compilando il modulo online su portaleconcorsi.esteri.it entro le ore 24 del 5 febbraio 2021.

Concorso Maeci 27 funzionari informatici: prove

La selezione, per titoli ed esami, potrebbe essere preceduta da una prova preselettiva in relazione al numero di domande ricevute.

La prova consiste in un test di 60 quesiti a risposta multipla con correzione automatizzata, da risolvere in 60 minuti, sulle seguenti materie:

informatica, telecomunicazioni e cifra;

elementi di diritto amministrativo e contabilita’ di Stato;

elementi normativi sull’informatica nella pubblica amministrazione e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

conoscenza ed uso della lingua inglese;

quesiti di ragionamento logico.

Il voto ottenuto nella preselezione non influirà sul punteggio finale in graduatoria.

Le due prove scritte e la prova orale successive sono state introdotte per accertare la preparazione culturale, le competenze trasversali tecniche e attitudinali e la maturità del candidato.

Nella prima prova scritta ci saranno 3 quesiti per accertare il possesso delle conoscenze teoriche e delle capacità di applicazione delle stesse in contesti reali.

Nella seconda prova scritta i candidati dovranno tradurre un testo dalla lingua inglese alla lingua italiana e sintetizzarlo, senza bisogno del dizionario.

La prova orale potrebbe essere svolta in videoconferenza. Verterà sulle materie delle prove scritte e su:

elementi normativi sull’informatica nella pubblica amministrazione e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

elementi di diritto amministrativo e contabilita’ di Stato;

elementi di geografia politica ed economica;

altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese;

prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e la capacita’ di uso dei principali programmi di scrittura, calcolo, comunicazione, presentazione.

In fase di domanda i candidati possono chiedere di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta per la prova orale.

Concorso Maeci 27 funzionari informatici: calendario prove

La sede, il giorno e l’orario della prova preselettiva verranno resi noti con avviso nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2021.







© RIPRODUZIONE RISERVATA