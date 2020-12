Concorso Infermieri Arcs Udine, 130 posti a tempo pieno e indeterminato: come partecipare, requisiti e prove

Sono centotrenta i posti coperti dal Concorso Infermieri dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute – Arcs Udine, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 24 novembre 2020.

Il concorso è svolto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute per conto delle aziende del Sistema Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia. I posti coperti dal concorso sono infatti suddivisi in tre aree geografiche a cui faranno riferimento altrettante graduatorie. L’ultima data utile per poter presentare domanda è il 24 dicembre 2020.

Vediamo adesso nel dettaglio la suddivisione dei posti disponibili per ogni graduatoria, i requisiti e la modalità di presentazione della domanda.

Concorso Infermieri Arcs Udine: tre graduatorie

Questa la suddivisione dei posti disponibili per area geografica e le le aziende interessate:

Area geografica Posti Azienda Giuliano – Isontina (GO-TS) 45 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

IRCCS “Burlo Garofolo” Friuli centrale (UD) 55 Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Azienda regionale di Coordinamento per la Salute Friuli Occidentale (PN) 30 Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

IRCCS “Centro di riferimento oncologico” – Aviano

Concorso Infermieri Arcs Udine: riserve e preferenze

Sono due le riserve di posti applicate al concorso:

a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla L. n.68 dell’11/03/1999 e s.m.i.; fatte salve le indicazioni previste nella direttiva 1/2019 prot.n.41098/P del 24.06.2019 del D.F.P. in materia di categorie protette;

e s.m.i.; fatte salve le indicazioni previste nella direttiva 1/2019 prot.n.41098/P del 24.06.2019 del D.F.P. in materia di categorie protette; ai sensi dell’art.1014, comma 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D.L.vo n.66/2010 e s.m.i. per i volontari delle FF.AA.. Con il presente concorso, in capo ad ogni Azienda a cui è assegnato il vincitore, se si determina un cumulo di frazioni pari/superiori all’unità, il posto a concorso è riservato a volontario delle FF.AA.

Concorso Infermieri Arcs Udine: requisiti d’ammissione

La partecipazione al concorso è vincolata al possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o equiparazioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.;

patente di guida cat. B;

idoneità piena ed incondizionata alla mansione.

Inoltre, per i cittadini italiani è richiesto:

iscrizione alle liste elettorali;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Mentre per i cittadini stranieri occorre:

il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;

la conoscenza della lingua italiana.

Costituiscono inoltre requisiti specifici per l’ammissione:

Laurea in Infermieristica, classe L/SNT1 o diplomi equipollenti;

Iscrizione all’ordine professionale.

Concorso Infermieri Arcs Udine: come compilare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere prodotta esclusivamente on-line tramite l’apposito portale presente sul sito dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute. L’accesso al portale sarà aperto fino alle ore 24.00 del 24 dicembre 2020.

Occorrerà registrarsi con la propria e-mail personale (non PEC), compilare la scheda con i dati anagrafici e le successive schede che riguardano la domanda di partecipazione. Infine, bisognerà allegare la documentazione che verrà richiesta.

Concorso Infermieri Arcs Udine: le prove

Nel caso venga ricevuto un numero elevato di domande, l’Arcs si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva che consisterà in un test a risposta multipla sugli argomenti delle prove.

Saranno tre le prove del concorso, una prova scritta, una pratica e una prova orale.

La prova scritta consisterà in un tema o in una serie di domande a risposta sintetica riguardanti i seguenti argomenti:

infermieristica generale e clinica, analisi e gestione dei casi clinici e relazione assistenziale;

applicazione dei percorsi terapeutici;

gestione del rischio clinico e tutela del paziente;

organizzazione del lavoro;

gestione delle risorse umane e materiali;

la responsabilità deontologica e il codice deontologico degli infermieri;

legislazione sanitaria;

norme e decreti sul profilo professionale;

sicurezza nei luoghi di lavoro;

infermieristica preventiva;

sicurezza nell’assistenza;

il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel servizio sanitario nazionale;

codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;

T.U. n. 81/2008 s.m.i.

La prova pratica consisterà invece nella verifica delle conoscenze attraverso la soluzione di casi assistenziali, simulazione di interventi, di percorsi diagnostico terapeutici e di processi clinico assistenziali. Questa prova potrebbe essere svolta in alternativa tramite quesiti a risposta multipla.

Per quanto riguarda la prova orale, essa verterà sugli argomenti della prova scritta con un’attenzione particolare a:

modelli assistenziali e conseguente organizzazione dei piani di attività;

gestione delle risorse umane e materiali riferite al processo assistenziale.

Durante la prova orale verrà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica.

Per la preparazione al concorso per infermieri consigliamo i seguenti volumi:

