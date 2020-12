Bonus baby-sitter 1.000 euro, al via le domande: come richiederlo

Tra le agevolazioni annunciate dal Governo con il Decreto Ristori Bis (D.L. n.149/2020) del 9 novembre 2020 è compresa anche l’introduzione di un bonus baby-sitter a favore dei genitori lavoratori delle regioni che erano state individuate come «zone rosse» dal precedente DPCM del 3 novembre 2020, il decreto che ha diviso l’Italia in differenti aree di rischio: gialle, arancioni e rosse.

Il decreto del 9 novembre prevede il diritto per questi genitori di usufruire di uno o più bonus fino a un massimo di 1.000 euro, come ristoro per le prestazioni di baby-sitting effettuate quando l’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado era stata interrotta.

Vediamo adesso quali sono gli step per presentare la domanda per ricevere il bonus, a chi spetta e come viene erogato.

Bonus baby-sitter: come presentare domanda

La domanda per richiedere il bonus baby-sitter può essere effettuata on-line tramite l’apposita sezione presente sul sito INPS. Per accedere è necessario autenticarsi con:

l’apposito PIN rilasciato dall’INPS;

credenziali SPID di livello 2 o superiore;

Carta d’Identità Elettronica (CIE);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In seguito bisognerà indicare la propria categoria di appartenenza e inserire i propri dati anagrafici, quelli dell’altro genitore e del minore interessato. È possibile presentare più di una domanda per ogni figlio, ma il limite massimo complessivo di 1.000 è stabilito per nucleo familiare e non per ogni minore interessato.

Proseguendo nella domanda, alla sezione che riguarda la scuola si dovrà indicare:

la denominazione;

l’indirizzo;

la classificazione (se statale, paritaria o comunale oppure se è un centro assistenziale per minori disabili);

il codice meccanografico della scuola e la partita IVA;

la classe frequentata;

il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola.

Terminata la compilazione della domanda si potrà procedere all’invio della stessa. In seguito, sempre all’interno del portale sarà possibile inserirne un’altra o accedere alla sezione «consultazione»: in quest’ultima si potrà visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la ricevuta definitiva, disponibile nei giorni successivi, recante il numero di protocollo.

Ricordiamo che la domanda non può essere presentata solo on-line ma anche tramite i servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Bonus baby-sitter: chi può richiederlo

Il decreto-legge n. 149/2020 stabilisce che il bonus è riconosciuto ai genitori la cui la prestazione lavorativa non può essere svolta interamente in modalità agile e che dichiarano che la scuola del proprio figlio si trovi in una delle zone rosse indicate dal DPCM di novembre. Le zone in questione sono:

Calabria;

Lombardia;

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Provincia autonoma di Bolzano;

Campania;

Toscana;

Abruzzo;

Potranno beneficiare del bonus i genitori:

iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

in alternativa, iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria;

non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il bonus varrà quindi per i lavoratori autonomi ma non per i lavoratori dipendenti. Inoltre, la fruizione del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Infine, nel caso di minori affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 5

febbraio 1992, n. 104, l’articolo 14, comma 2, il bonus spetta agli iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Bonus baby-sitter: come viene erogato

L’eventuale accoglimento della domanda verrà comunicato agli interessati tramite i recapiti (SMS/e-mail/PEC) forniti in fase di presentazione della stessa. Il bonus verrà reso disponibile sul Libretto famiglia, attualmente disciplinato dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni in L. n. 96/2017.







