Concorso Comune di Prato, ultimi giorni per le iscrizioni: chi può partecipare e come

Mancano pochi giorni alla scadenza del Concorso Comune di Prato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 20-11-2020, per un totale di 13 posti, a tempo pieno e indeterminato e mediante contratto di formazione e lavoro, che coprono diversi profili professionali, in particolare:

Due posti di dirigente tecnico;

Quattro posti di ispettore di polizia municipale, categoria D1;

Due posti di analista informatico, categoria D1;

Un posto di funzionario educativo, categoria D1;

Quattro posti di istruttore informatico, categoria C1, mediante contratto di formazione e lavoro.

Termine ultimo per presentare domanda è il 21 dicembre 2020, mentre è stata prorogata al 28 dicembre 2020 la scadenza del concorso per istruttore informatico.

Concorso Comune Prato: requisiti

I requisiti variano per ogni profilo professionale, per questo motivo sono presenti cinque bandi, uno per ogni figura professionale. È perciò consigliato verificare di essere in linea con i requisiti richiesti in ogni bando.

Alcuni requisiti peculiari legati al diverso profilo professionale sono: il possesso della patente di categoria A e B per il concorso per ispettori di polizia municipale e una maturata esperienza professionale nel campo delle Amministrazioni Pubbliche per la selezione di dirigenti tecnici. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del temine stabilito nel bando di riferimento.

Concorso Comune Prato: modalità invio domande

Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente per via digitale e trasmesse, pena l’esclusione, entro le ore 13:00 del 21 dicembre 2020, fatta eccezione per il concorso per istruttore informatico la cui scadenza è stata prorogata alle ore 13:00 del 28 dicembre 2020.

I candidati possono accedere alla procedura tramite il portale del Comune di Prato e possono autenticarsi scegliendo tra tre modalità:

Tessera sanitaria attivata (Carta Nazionale dei Servizi)

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

Carta d’Identità Elettronica (CIE)

È inoltre previsto il pagamento della tassa di concorso di 5 euro.

Concorso comune Prato: prove

Qualora i partecipanti dovessero eccedere i numeri previsti dal bando, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporli a una prova di preselezione, che consiste in un test a risposta multipla sulle materie d’esame. Sono esonerati, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 bis, della Legge 5.2.1992 n. 104, i partecipanti in possesso de una certificazione d’invalidità uguale o superiore all’80%.

I candidati idonei parteciperanno poi alla prova d’esame che consiste, a seconda della figura per la quale si partecipa, in una o più prove scritte e una prova orale. Il programma delle prove d’esame è presente in ogni bando ed è diverso per ogni profilo professionale coperto dalla selezione. La prova orale sarà costituita da un colloquio sulle materie oggetto d’esame a cui si aggiunge la valutazione delle conoscenze della lingua inglese e di applicazioni informatiche (Word, Excel, internet, e-mail ecc.). Verranno inoltre approfondite le motivazioni del candidato.

Al termine delle prove d’esame verrà stilata la graduatoria definitiva nella quale si terrà conto, a parità di punteggio, anche del possesso di titoli di preferenza.

