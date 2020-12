Concorso Agenzia Dogane 2020, 1226 posti per diplomati e laureati: rinviato il diario prove

Nuova data per la comunicazione del diario prove del Concorso Agenzia Dogane 2020: il 13 gennaio 2021 sarà pubblicata sul sito istituzionale.

Leggi l’avviso di rinvio

L’obiettivo dell’Agenzia sarebbe stato svolgere la preselettiva entro la Vigilia di Natale, ma le condizioni epidemiologiche attuali non l’hanno consentito. Salvo ulteriori rinvii nella prima metà del 2021 seguiranno le prove scritte e orali.

Due i bandi di Concorso Agenzia Dogane 2020 pubblicati, per un totale di 1.226 nuove assunzioni così suddivise:

766 funzionari da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato (per laureati, BANDO);

da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato (per laureati, BANDO); 460 assistenti, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, a tempo pieno e

indeterminato (per diplomati, BANDO).

Autorizzati dal Governo lo scorso anno con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 6 ottobre per dare il via alle candidature.

L’obiettivo dell’Agenzia è assumere i vincitori del presente concorso entro il 2021. Nei prossimi paragrafi parliamo di: profili professionali, come fare domanda e prove che i candidati dovranno affrontare.

Concorso Agenzia Dogane 2020: profili professionali

Il Concorso Agenzia Dogane 2020 prevede un potenziamento dell’organico e l’inserimento di nuove figure professionali per gestire l’incremento delle attività, conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

I posti disponibili sono in totale 1.226, da assegnare a 460 diplomati e 766 laureati. Vediamo nel dettaglio quali profili professionali sono ricercati:

766 laureati

75 funzionari doganali – esperti nel settore amministrativo/contabile (cod. ADM/FAMM), posti ridotti con avviso del 6/11;

50 funzionari doganali – esperti nel settore giuridico legale e del contenzioso (cod. ADM/LEG);

70 funzionari doganali – esperti nel settore delle relazioni internazionali (cod. ADM/FRI);

80 funzionari doganali – esperti nel settore economico finanziario (cod. ADM/AEF);

70 funzionari doganali – esperti in analisi quantitative statistico-matematiche (cod. ADM/AQ);

86 funzionari doganali – esperti nel settore informatico (cod. ADM/INF);

147 ingegneri (cod. ADM/ING) – leggi l’approfondimento su ingegneri.cc;

13 ingegneri/architetti (cod. ADM/ING-ARC) – leggi l’approfonfimento su architetti.com;

150 chimici (cod. ADM/CH);

25 chimici-biologi (cod. ADM/CH – BIO), posti integrati con avviso del 6/11.

460 diplomati

250 assistenti doganali da impiegare nel settore amministrativo/tributario (cod. ADM/AMM);

30 assistenti doganali da impiegare nel settore contabile (cod. ADM/RAG);

20 assistenti doganali – addetti ai servizi di traduzione e interpretariato (cod. ADM/TRI);

40 assistenti doganali – addetti ai servizi di collaudo e accertamento tecnico (cod. ADM/GEO);

30 assistenti doganali – da impiegare nel settore tecnico di supporto alle attività dei laboratori chimici (cod. ADM/PC);

50 assistenti doganali – da impiegare nel settore tecnico di supporto alle attività di accertamento in ambito accise (cod. ADM/PI);

20 assistenti doganali – da impiegare nel settore tecnico di supporto alle attività informatiche (cod. ADM/PINF);

15 assistenti doganali – da adibire alle mansioni di meccanico (cod. ADM/MECC);

5 assistenti doganali addetti ai servizi di mensa e refezione (cod. ADM/ASM).

Concorso Agenzia Dogane 2020: come fare domanda

Per fare domanda al Concorso Agenzia Dogane bisogna compilare e inviare il form sul sito www.adm.gov.it entro il 7 dicembre 2020, nuovo termine indicato dall’avviso del 6 novembre in Gazzetta.

Le candidature sono aperte dalla pubblicazione del bando in Gazzetta e fino al 30° giorno successivo dalla pubblicazione, salvo comunicazioni diverse o riapertura dei termini come in questo caso.

La tassa di concorso, dell’ammontare di euro 10,33, deve essere pagata nei termini stabiliti per l’iscrizione.

I candidati possono partecipare ad entrambe le procedure ma solo per un codice concorsuale. In pratica, può essere fatta domanda sia per il Concorso Dogane per laureati che per il Concorso Dogane per diplomati ma scegliere un solo profilo per ciascuno.

Prove Concorso Agenzia Dogane 2020: selezione per laureati

La selezione per i 766 funzionari consiste in:

una prova preselettiva , eventuale;

, eventuale; due prove scritte , differenziate per profilo a concorso, sia in termini di materie che di modalità (indicazioni all’allegato 1 del bando);

, differenziate per profilo a concorso, sia in termini di materie che di modalità (indicazioni all’allegato 1 del bando); una prova orale, un colloquio sulle materie a bando per ciascun profilo e sulle attitudini del candidato alla mansione (indicazioni all’allegato 1 del bando).

Prova preselettiva

La prova preselettiva, unica per tutti i codici di concorso, consiste in un test di 60 minuti con 60 quesiti a risposta multipla così suddivisi:

25 attitudinali, per la verifica della capcità logico-deduttiva e di ragionamento logico-matematico;

15 su diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria;

20 di lingua inglese;

10 sulle basi di office automation.

Nei 10 giorni prima della prova verrà pubblicata la banca dati con 5000 quesiti, dalla quale verranno estratte le domande da somministrare in ciascuna seduta.

Il 1° dicembre sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane è stato pubblicato l’avviso di rinvio: le date e le sedi, anche decentrate, per svolgere la preselettiva verranno comunicate il 13 gennaio 2021.

Prove Concorso Agenzia Dogane 2020: selezione per diplomati

La selezione per i 460 diplomati consiste in:

una prova preselettiva , eventuale;

, eventuale; una o due prove scritte in relazione al profilo a concorso (indicazioni all’allegato 1 del bando);

in relazione al profilo a concorso (indicazioni all’allegato 1 del bando); una prova orale o teorico-pratica, a seconda del profilo a concorso (indicazioni all’allegato 1 del bando).

Prova preselettiva

La preselettiva è unica per tutti i profili a concorso e consiste in un test, da risolvere in 50 minuti, con 50 quesiti a risposta multipla così suddivisi:

20 attitudinali, per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico-matematico;

10 su diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria;

10 di lingua inglese;

10 sulle basi di office automation.

Nei 10 giorni prima dello svolgimento verrà pubblicata la banca dati con i 500 quesiti dalla quale verranno estratte le domande per ciascuna sessione.

Il 1° dicembre sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane è stato pubblicato l’avviso di rinvio del diario. La prossima comunicazione è fissata al 13 gennaio 2021.

Ecco il volume per la preselettiva:

Concorso 1226 posti Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 2020 (G.U. 6 ottobre 2020, n. 78) - Prova preselettiva per tutti i profili Giuseppe Cotruvo (a cura di), 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione per la prova preselettiva di tutti i profili richiesti dai bandi di concorso per 1226 posti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (G.U. 6 ottobre 2020, n. 78). La prova preselettiva consiste in un test composto da...



Disponibile anche su Amazon, clicca qui

Cerca altre proposte di Maggioli Editore. Visita lo shop







© RIPRODUZIONE RISERVATA