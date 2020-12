Concorso Agenzia Dogane, 15 funzionari nella provincia di Bolzano: requisiti, prove e programmi

Ai sensi della determinazione del direttore della direzione territoriale Bolzano e Trento prot. n.12502/RU del 30 ottobre 2020, è stato pubblicato il bando di Concorso Agenzia Dogane per 15 funzionari, terza area e fascia retributiva F1, da assumere a tempo pieno e indeterminato negli uffici dislocati nella Provincia autonoma di Bolzano.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 27 dicembre 2020 con le modalità che approfondiremo nei prossimi paragrafi.

Le lauree ammesse sono:

I requisiti richiesti sono:

Scarica il bando

La domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Dogane per la Provincia di Bolzano deve essere presentata entro il 28 dicembre 2020.

Il form dell’allegato A al bando deve essere compilato in ogni sua parte e inviato con indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a dir.bolzanotrento@pec.adm.gov.it

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

I candidati sostengono le prove d’esame nella lingua scelta nella domanda di ammissione. La procedura di selezione è articolata in più step:

Le materie oggetto di valutazione sono:

Il programma completo e gli argomenti correlati sono indicati all’allegato C.

Il diario delle prove scritte e il risultato della preselezione verranno comunicati ad ogni candidato.

Per la preselezione consigliamo:

Giuseppe Cotruvo,

Maggioli Editore

2020,

Questo libro si presenta come uno strumento di preparazione per la prova preselettiva di tutti i concorsi, unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte...