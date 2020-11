Concorso assistenti sanitari Azienda Zero Padova, 146 posti a tempo indeterminato: cosa sapere per partecipare

Nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 13-11-2020 si è resa nota la disponibilità di assunzioni a tempo pieno e indeterminato all’Azienda Zero Padova per il profilo di collaboratori professionali sanitari, assistenti sanitari, categoria D.

La selezione, per titoli ed esami, porterà all’inserimento di 146 unità nelle diverse Aziende del Sistema Sanitario regionale. La ripartizione dei posti è la seguente:

26 all’Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

5 all’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;

15 all’Azienda Ulss n. 3 Serenissima;

16 all’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale;

3 all’Azienda Ulss n. 5 Polesana;

5 all’Azienda Ulss n. 6 Euganea;

15 all’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;

10 all’Azienda Ulss n. 8 Berica;

50 all’Azienda Ulss n. 9 Scaligera;

1 all’Azienda Ospedale – Universita’ Padova.

Le domande devono essere presentate online entro il 13 dicembre 2020.

Nei successivi paragrafi vediamo i requisiti per accedere, le modalità di invio della domanda, le prove e i programmi.

Concorso Azienda Zero assistenti sanitari: requisiti di accesso

Non tutti possono accedere al nuovo Concorso Azienda Zero: nel bando sono indicati requisiti generali (con riferimento a cittadinanza, idoneità all’impiego ed età) e requisiti specifici necessari per l’esercizio della professione. Tra questi:

Laurea in Assistenza Sanitaria appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione (SNT/4), Diploma Universitario di Assistente Sanitario conseguito ai sensi del D.M. 69/1997 oppure titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;

appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione (SNT/4), Diploma Universitario di Assistente Sanitario conseguito ai sensi del D.M. 69/1997 oppure titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000; Iscrizione all’albo professionale (valida per la partecipazione anche l’iscrizione all’Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea, con iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione).

I possessori di titoli conseguiti all’estero dovranno allegare la documentazione attestante il riconoscimento ai fini della partecipazione al concorso.

Scarica qui il bando

Domanda concorso assistenti sanitari Azienda Zero

Nella domanda i candidati devono indicare una sola Azienda, scelta che non potrà essere modificata successivamente.

La domanda deve essere prodotta telematicamente entro il 13 dicembre 2020. La piattaforma è accessibile 24 ore su 24 fino al termine fissato.

La procedura online si conclude allegando la ricevuta di pagamento del contributo spese concorsuale dell’ammontare di 15 euro e altri documenti indicati nel bando.

Concorso Azienda Zero assistenti sanitari: prove

In base al numero di domande ricevute l’Amministrazione può decidere se attivare una preselezione, consistente in un test con domande a risposta multipla sulle materie a programma. Diversamente dalle altre prove, non contribuirà alla formulazione del punteggio di merito in graduatoria. La prova potrebbe essere svolta in più sedi contemporaneamente.

La selezione prosegue con:

prova scritta , sugli argomenti previsti dal D.M. del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n.69;

, sugli argomenti previsti dal D.M. del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n.69; prova pratica , su tecniche specifiche connesse al profilo professionale;

, su tecniche specifiche connesse al profilo professionale; prova orale, un colloquio di approfondimento delle materie, della lingua inglese e delle principali applicazioni e apparecchiature informatiche più diffuse.







