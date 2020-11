Concorso Comune Marino, 24 Agenti di Polizia Locale: requisiti, come fare domanda e prove

A seguito della deliberazione n.948 del 12.10.2020 è stato indetto un nuovo concorso Comune Marino per l’assunzione di 24 istruttori di polizia locale a tempo indeterminato con contratto in categoria C e posizione economica C1.

La selezione, per soli esami, individuerà i vincitori che saranno operativi già a fine 2020 o nel 2021, sulla base del vigente Piano triennale dei fabbisogni di personale. In particolare sono previsti:

14 posti per il 2020;

10 posti per il 2021.

Le domande di partecipazione verranno accettate dal sistema informatico fino al 12 novembre. Vediamo assieme tutte le informazioni per partecipare.

Concorso Comune Marino Agenti di Polizia: requisiti di accesso

Al Concorso Agenti di Polizia Comune Marino possono partecipare tutti i soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

Oltre ai requisiti generali, necessari per tutti i concorsi del pubblico impiego, i candidati devono essere in linea con il profilo professionale per il quale partecipano. Quindi:

avere una patente di guida di categoria B;

disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

avere requisiti fisici, psichici e attitudinali idonei (il dettaglio nel bando);

assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza ovvero non essere contrari al porto o all’uso delle armi;

essere in possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui all’art. 5, comma 2 della legge 5 marzo 1986 n.65;

non trovarsi in condizioni di disabilità di cui alla legge 68/1999.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda di partecipazione.

Scarica il bando

Concorso Comune Marino Agenti di Polizia: domanda di partecipazione

La domanda di ammissione deve essere trasmessa online entro le ore 14 del 12 novembre, con la piattaforma www.econcorsi.com/concorsi/marino.

Per completare la procedura è necessario allegare la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale, dell’ammontare di 10 euro.

Concorso Comune Marino Agenti di Polizia: prove

La selezione del Concorso Comune Marino per Agenti di Polizia Locale è per esami. Sarà quindi il punteggio ottenuto nelle prove a determinare la posizione di un candidato nella graduatoria di merito.

Ecco come è articolato il concorso:

prova preselettiva , da attivare con la ricezione di almeno 200 domande, consistente in quiz a risposta multipla a carattere attitudinale e/o culturale e/o sulle materie d’esame;

, da attivare con la ricezione di almeno 200 domande, consistente in quiz a risposta multipla a carattere attitudinale e/o culturale e/o sulle materie d’esame; due prove scritte , a carattere teorico-pratico, possono consistere nella redazione di un elaborato o di uno o più atti amministrativi, nell’illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali o nella risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica sugli argomenti a bando;

, a carattere teorico-pratico, possono consistere nella redazione di un elaborato o di uno o più atti amministrativi, nell’illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali o nella risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica sugli argomenti a bando; prova di idoneità psico-attitudinale ;

; prove di idoneità fisica ;

; prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie di cui all’art. 7 del bando, della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

L’eventuale preselezione si terrà il 16 e il 17 novembre alle ore 9 presso l’Auditorium Seraphicum di Roma. Nel bando è già presente il calendario per tutte le prove, le sedi invece verranno comunicate con ulteriori avvisi.

Per la preparazione consigliamo:

1800 quiz per i concorsi in polizia locale, municipale e provinciale Massimo Ancillotti, Elena Fiore, Antonella Manzione, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume propone più di 1800 quiz a risposta multipla sugli argomenti richiesti durante la prova scritta dei concorsi in polizia locale e municipale. Il superamento della prova scritta, costituita da un questionario, richiede non solo la conoscenza approfondita delle materie di competenza...



Foto di: ChiccoDodiFC







© RIPRODUZIONE RISERVATA