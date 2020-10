Concorsi Asp Città di Piacenza per Assistenti Sociali ed Educatori Professionali: ecco i bandi

Nuovi Concorsi Asp Città di Piacenza nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – concorsi ed esami – n.77 del 2 ottobre 2020: sono stati pubblicati due bandi per l’assunzione di 45 figure a tempo indeterminato e pieno.

In particolare sono richiesti:

Gli interessati possono presentare domanda inviando una raccomandata all’Asp Città di Piacenza, oppure una mail con PEC all’indirizzo asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it. La ricevuta di pagamento della tassa di concorso deve essere trasmessa unitamente all’istanza di partecipazione, entro il 2 Novembre 2020.

Vediamo assieme requisiti di accesso e prove per ciascuna procedura.

La partecipazione al Concorso Asp Città di Piacenza è limitata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Per i candidati al Concorso Assistenti Sociali Piacenza è richiesto:

Per i candidati al Concorso Educatori Professionali Piacenza invece è richiesta una Laurea, un Diploma di Laurea o altri titoli di studio equivalenti di vecchio e nuovo ordinamento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il 2 Novembre, l’ultima data utile per l’invio delle domande.

La selezione del Concorso Assistenti Sociali Piacenza e del Concorso Educatori Professionali Piacenza si svolge esclusivamente per esami.

Sono previsti i seguenti step:

