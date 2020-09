Concorso Infermieri Veneto, 190 posti nelle aziende sanitarie della regione: bando, posti, requisiti di accesso, prove

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.129 del 21 agosto 2020 è stato pubblicato il bando di Concorso Infermieri Veneto, per l’assunzione di 190 infermieri da inserire in categoria D a tempo indeterminato presso le diverse Aziende del Servizio Sanitario regionale.

La selezione, per titoli ed esami, è gestita dall’Azienda Zero e vedrà l’assegnazione dei vincitori presso le seguenti aziende e numero di posti:

10 posti all’Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

1 posto all’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;

60 posti all’Azienda Ulss n. 3 Serenissima;

10 posti all’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale;

7 posti all’Azienda Ulss n. 5 Polesana;

1 posto all’Azienda Ulss n. 6 Euganea;

10 posti all’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;

40 posti all’Azienda Ulss n. 8 Berica;

44 posti all’Azienda Ulss n. 9 Scaligera;

1 posto all’Azienda Ospedale-Università Padova;

1 posto all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

5 posti all’Istituto Oncologico Veneto.

Per alcune di queste procedure l’assegnazione è subordinata all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Scarica il bando

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 22-09-2020, quindi sono aperte le iscrizioni fino al 22 ottobre. In questo articolo vediamo come accedere, com’è articolata la selezione e quali sono i programmi da studiare.

Concorso Infermieri Veneto: requisiti di accesso

Per poter partecipare i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza o di un adeguato titolo di soggiorno (vedi il bando);

o di un adeguato titolo di soggiorno (vedi il bando); idoneità fisica alle mansioni;

età inferiore a quella vigente per il collocamento a riposo.

Tra i requisiti specifici invece sono richiesti:

laurea in Infermieristica , diploma universitario di Infermiere o titoli equipollenti ai sensi della vigente normativa;

, diploma universitario di Infermiere o titoli equipollenti ai sensi della vigente normativa; iscrizione all’Albo Professionale.

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero devono presentare apposita documentazione comprovante il riconoscimento.

Concorso Infermieri Veneto: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve esser inviata telematicamente sul sito dell’Azienda Zero nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale.

Il sito aziendazero.iscrizioneconcorsi.it è attivo 24 ore su 24 fino alle ore 23.59 del 22 Ottobre.

CANDIDATI QUI

Nello stesso lasso di tempo deve essere saldato anche il costo della tassa concorsuale di 15 euro, pena l’escusione dalla procedura.

Concorso Infermieri Veneto: prove

I candidati devono affrontare le seguenti prove:

preselezione , attivata in base al numero di domande ricevute, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie connesse al profilo professionale;

, attivata in base al numero di domande ricevute, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie connesse al profilo professionale; prova scritta , sugli argomenti attinenti al profilo professionale a concorso;

, sugli argomenti attinenti al profilo professionale a concorso; prova pratica , per verificare la conoscenza di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale;

, per verificare la conoscenza di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale; prova orale, un colloquio di approfondimento su materie a concorso, lingua inglese e apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Tra gli argomenti potrebbero essere compresi elementi di organizzazione del Sistema Sanitario Regionale (L.R. 19/2016) e funzioni di Azienda Zero.

Concorso Infermieri Veneto: come prepararsi

In arrivo un volume specifico per la preparazione.

Intanto, sfoglia il catalogo Maggioli Editore per trovare altre proposte come le seguenti:

Test dei concorsi per Infermiere Ivano Cervella, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 5000 quiz a risposta multipla, infatti, sono il frutto di un attento studio degli argomenti più spesso oggetto d’esame e dei quesiti effettivamente somministrati durante le...



L’infermiere Marilena Montalti-Cristina Fabbri, 2018, Maggioli Editore 2018, Il manuale, giunto alla IX edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti all’interno...









© RIPRODUZIONE RISERVATA