Concorso 53 Assistenti Amministrativi Asl 1 Abruzzo: come partecipare

Sulla base della deliberazione del direttore generale n.429 del 4 marzo 2020, nella Gazzetta Ufficiale n.71 dell’11-09-2020 è stato pubblicato l’avviso del Concorso 53 Assistenti Amministrativi Asl 1 Abruzzo (Avezzano – Sulmona – L’Aquila) per assunzioni a tempo indeterminato in categoria C.

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse online ed entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. La data indicata è l’11 Ottobre.

Il profilo professionale è in categoria C, quindi possono partecipare tutti i soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado (superiori). E’ fatta riserva per 26 posti su 53.

Nei pragrafi seguenti riassumiamo le principali informazioni del bando per fornire una panoramica completa dei requisiti, delle modalità di invio della domanda e delle prove di selezione.

Concorso 53 assistenti amministrativi Asl 1 Abruzzo: chi può partecipare

Come indicato nel bando, possono partecipare tutti i candidati in possesso di:

cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea e di Paesi terzi se con adeguato titolo di soggiorno. Ammessi anche familiari senza cittadinanza di cittadini UE.

diploma di maturità.

I requisiti devono essere posseduti entro il termine ultimo per l’invio delle domande. Nonostante i candidati abbiano in essere un contratto a tempo indeterminato, i suddetti requisiti sono comunque necessari.

Concorso 53 assistenti amministrativi Asl 1 Abruzzo: domanda

La domanda di partecipazione deve essere prodotta e trasmessa telematicamente, tramite il sito asl1abruzzo.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura è attiva 24 ore su 24 fino al termine per l’iscrizione, fissato alle ore 23.59 del 12 Ottobre 2020.

Nel bando ci sono le istruzioni sulla registrazione al portale e la compilazione della domanda.

Concorso 53 assistenti amministrativi Asl 1 Abruzzo: prove di selezione

Il Concorso Assistenti Amministrativi Abruzzo è così strutturato:

preselettiva , attivata con un numero di iscritti uguale o maggiore a 500, consistente in una serie di quiz a risposta multipla sugli argomenti delle altre prove;

, attivata con un numero di iscritti uguale o maggiore a 500, consistente in una serie di quiz a risposta multipla sugli argomenti delle altre prove; prova scritta , soluzione di quesiti a risposta sintetica o altre modalità di verifica basate sulle competenze specifiche inerenti al profilo professionale;

, soluzione di quesiti a risposta sintetica o altre modalità di verifica basate sulle competenze specifiche inerenti al profilo professionale; prova pratica , esecuzione/descrizione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale;

, esecuzione/descrizione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale; prova orale , un colloquio sugli argomenti delle precedenti prove, per verificare la conoscenza della lingua straniera (inglese o francese a scelta) e dei principali elementi di informatica;

, un colloquio sugli argomenti delle precedenti prove, per verificare la conoscenza della lingua straniera (inglese o francese a scelta) e dei principali elementi di informatica; valutazione dei titoli di carriera, di studio, scientifici, etc.

Gli argomenti da studiare sono:

Ordinamento del servizio sanitario nazionale;

Organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali;

Nozioni di diritto amministrativo;

Il rapporto di lavoro del personale dipendente del SSN;

Diritti e doveri, incompatibilità e responsabilità del pubblico dipendente;

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

La tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.);

Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Nozioni di diritto costituzionale, con particolare riferimento al “diritto alla salute” ed alle competenze legislative ed amministrative in materia di “tutela della salute”.

La prova scritta viene superata con 21/30, mentre la prova pratica e orale con 14/20.

Concorso 53 assistenti amministrativi Asl 1 Abruzzo: come prepararsi

Per la preparazione consigliamo:

