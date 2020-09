Concorso Mibact, 500 operatori accoglienza: bandi pubblicati, come presentare la domanda (aggiornato all’8/09)

Al via il Concorso Mibact. Il bando, diffuso nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 21 Febbraio 2020, ha autorizzato l’avviamento della selezione per 500 unità di personale non dirigenziale nella qualifica di Operatore alla Custodia, Vigilanza e Accoglienza.

L’opportunità si sta concretizzando: le Regioni e le Province stanno pubblicando i diversi bandi per permettere agli interessati di presentare domanda.

La procedura concorsuale prevede l’inserimento dei vincitori a tempo pieno e indeterminato nella seconda area funzionale e nella fascia retributiva F1. Tutti gli interessati in possesso di una licenza media possono partecipare presentando un’istanza al Centro per l’Impiego territorialmente competente.

Vediamo modalità di candidatura, posti a diposizione e selezione.

Concorso Mibact: posti

In totale i posti da coprire con il Concorso Ministero Beni Culturali sono 500. Di seguito indichiamo: bandi, contingente dei posti e scadenze per la presentazione della domanda.

Ecco il dettaglio:

Regione Posti Scadenza domande Bando Abruzzo 21 posti: 6 Pescara;

2 Teramo;

11 L’Aquila;

2 Chieti bando non ancora pubblicato (info) Basilicata 11 posti: 5 Matera;

6 Potenza. dal 17/07/2020 fino al 16/08/2020 avviso Calabria 24 posti: 1 Catanzaro;

7 Cosenza;

16 Reggio Calabria dal 05/10/2020 al 12/10/2020 avviso Campania 71 posti: 4 Caserta;

48 Napoli;

19 Salerno dalle 9 del 14/09/2020 alle 17 del 18/09/2020 avviso Caserta

avviso Napoli

avviso Salerno Emilia Romagna 39 posti: 19 Bologna;

9 Modena;

8 Parma;

2 Ravenna;

1 Rimini bando non ancora pubblicato (info) Friuli Venezia Giulia 10 posti a Trieste entro 31 agosto 2020 avviso Lazio 97 posti: 2 Frosinone;

3 Rieti;

92 Roma dalle 9 del 07/09/2020 alle 15 del 10/09/2020 avviso, bando e domanda Liguria 18 posti: 17 Genova;

1 Imperia dal 7 al 18 Settembre 2020 per la chiamata pubblica avviso Lombardia 41 posti: 8 Brescia;

1 Como;

1 Cremona;

2 Mantova;

27 Milano;

1 Pavia;

1 Varese Marche 7 posti: 1 Fermo;

1 Macerata;

5 Pesaro-Urbino dalle 9 del 21/09/2020 alle 12:30 del 25/09/2020 avviso Molise 10 posti: 8 Campobasso;

2 Isernia Piemonte 20 posti: 1 Biella;

2 Cuneo;

14 Torino;

2 Verbania;

1 Vercelli dalle 9 del 11/09/2020 alle 12 del 17/09/2020 avviso Puglia 24 posti: 18 Bari;

6 Taranto dalle 8:30 del 31-08-2020 alle 11:30 del 04-09-2020 avviso Sardegna 14 posti: 12 Cagliari;

2 Oristano bando non ancora pubblicato (info) Toscana 49 posti: 1 Arezzo;

43 Firenze;

2 Lucca;

1 Pisa;

2 Siena dal 3/08/2020 al 4/09/2020 avviso, bandi e domanda Trentino – Alto Adige 3 posti: 1 Bolzano;

2 Trento Umbria 12 posti a Perugia in attesa del bando (info) Veneto 29 posti: 2 Belluno;

1 Treviso;

24 Venezia;

2 Verona in attesa del bando (info)

La ripartizione completa per Provincia

Il 30% dei suddetti posti è riservato ai volontari delle Forze Armate.

Tra luglio e settembre 2020 dovevano essere pubblicati tutti i bandi, tuttavia alcune procedure hanno subito ritardi a causa dello stop imposto a livello governativo per il Covid-19.

Aggiorneremo costantemente l’articolo per fornire informazioni e allegare gli ultimi bandi pubblicati.

Concorso Mibact: requisiti

Gli iscritti alle liste dei Centri per l’Impiego devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di altro stato membro dell’Unione europea o di Paesi Terzi, inclusi familiari, in regola con i titoli di soggiorno;

italiana, di altro stato membro dell’Unione europea o di Paesi Terzi, inclusi familiari, in regola con i titoli di soggiorno; maggiore età ;

; licenza media , nonchè diploma di istruzione secondaria di I° grado;

, nonchè diploma di istruzione secondaria di I° grado; idoneità fisica all’impiego ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati licenziati, destituiti, dichiarati decaduti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per le motivazioni indicate nel bando;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per gli individui di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, essere in regola con gli obblighi di leva.

Per i candidati di altra nazionalità è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Come si evince nel bando, la selezione si svolge tramite i Centri per l’Impiego. Gli interessati devono necessariamente essere iscritti.

Nel prossimo paragrafo indichiamo tempi e modalità per l’invio della domanda.

Consulta il bando

Concorso Mibact: domanda di partecipazione

Il 22 marzo i Segretariati regionali del Ministero dei Beni Culturali hanno inviato ai Centri per l’Impiego una richiesta di avviamento a selezione, per un totale di posti pari al doppio di quelli da coprire.

L’avviso di selezione che consente la trasmissione delle candidature dagli interessati viene pubblicato dai singoli Centri per l’Impiego una volta ricevuta la richiesta formale.

La domanda di partecipazione non deve essere trasmessa al Ministero, bensì all’ufficio competente nel territorio una volta pubblicati i bandi. Nelle siti istituzionali indicati sopra è presente l’apposito modulo scaricabile.

I candidati possono cancellarsi dal CPI competente territorialmente e iscriversi in una Regione diversa ma potrebbero esserci problemi nel risalire all’anagrafica lavorativa.

Concorso Mibact: la selezione

La selezione viene avviata esclusivamente dai Centri per l’Impiego di riferimento nel territorio, che siano essi di competenza provinciale o regionale.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie degli idonei, i Segretariati regionali convocano i candidati secondo l’ordine per affrontare la prova.

L’unica prova del concorso consiste in un colloquio per accertare conoscenze di base e capacità per affrontare problematiche di media complessità in autonomia nell’ambito di modelli esterni predefiniti con una pluralità di soluzioni.

Durante l’esame viene verificata anche la conoscenza di base della lingua inglese.

