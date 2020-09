Concorsi Ripam 2020, avviate le indagini di mercato per le prove: gli avvisi e la tempistica indicata

Il 31 agosto il Formez PA ha avviato le indagini di mercato in ogni Regione per individuare locali per lo svolgimento delle prove dei Concorsi Ripam 2020.

Gli operatori interessati devono inviare domanda entro il 7 settembre alle ore 12 con l’apposito form allegato all’avviso.

Le strutture (Scuole, Università, fiere, palazzetti, etc) devono rispettare i rigidi parametri riguardanti la sicurezza e il distanziamento sociale. Vediamo assieme le condizioni e le date indicate.

Concorsi Ripam 2020: date e avvisi per Regione

Avviate le procedure preliminari per trovare la sede di svolgimento delle prove preselettive e selettive dei Concorsi Ripam 2020 nelle varie Regioni italiane.

Diversamente dalle procedure dello scorso anno, le sedi sono decentrate. Le prove infatti, non verranno svolte in un’unica struttura a livello nazionale ma in più collocazioni.

La formula delle sedi decentrate si è rivelata utile per la riduzione dei trasferimenti e per garantire il rispetto delle misure preventive anti-covid. Tra le altre novità volute dalla Ministra Fabiana Dadone, c’è lo svolgimento al computer delle prove.

La disponibilità dei servizi è richiesta per il periodo che va dal 20 Ottobre all’11 Dicembre 2020 per non meno di 10 giornate. L’altra finestra temporale è dal 7 al 29 Gennaio 2021.

Ecco gli avvisi per ognuna:

Indagine di mercato Concorsi Ripam 2020: cosa riguarda

L’indagine di mercato potrebbe riguardare i Concorsi Ripam in svolgimento (ovvero: Concorso SNA, Concorso 2133 funzionari presso i Ministeri, Concorso funzionari tecnici MISE e Presidenza del Consiglio dei Ministri) o altri precedentemente indetti ma le cui prove non siano ancora state svolte.

Trattandosi di un’indagine preliminare non possiamo avanzare certezze.

Attenderemo la pubblicazione ufficiale dei diari delle prove in Gazzetta, per confermare quali concorsi verranno effettivamente svolti in queste date.







