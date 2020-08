Concorso Comune Genova, 145 Agenti di Polizia: come partecipare e come funziona la selezione

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto è stato pubblicato l’avviso di indizione del Concorso Comune Genova per 145 Agenti di Polizia Locale, da inserire in categoria C e posizione economica C1.

Le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato, sulla base della programmazione annuale di fabbisogno del personale 2020. E’ possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 9 Settembre.

Nei paragrafi seguenti indicheremo:

requisiti per partecipare;

modalità di invio della domanda;

prove di selezione e programmi;

risorse per lo studio.

Concorso Comune Genova: requisiti di accesso

I candidati al Concorso Comune Genova devono essere in possesso di alcuni requisiti:

generali (che comprendono cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità psico-fisica alle mansioni, etc);

specifici (riguardanti il titolo di studio, la patente di guida e determinate caratteristiche fisiche necessarie al ruolo).

in particolare, è richiesto un diploma di scuola secondaria di II grado, conseguito al termine di un percorso di studi di durata quinquennale.

I cittadini italiani con un titolo estero dovranno richiedere un riconoscimento di equivalenza e, se non ancora presente, specificare in fase di domanda l’avvio dell’iter procedurale.

E’ richiesto inoltre il possesso della patente di guida categoria B.

Per visionare tutti i requisiti fisici necessari rimandiamo al dettaglio presente nel bando.

Concorso Comune Genova: modalità di invio domanda

Prima di inviare la domanda di partecipazione, i candidati devono registrarsi sul sito questionari Comune di Genova.

Una volta effettuata la registrazione possono procedere all’iscrizione al Concorso Comune Genova per Agenti di Polizia.

Le domande possono essere trasmesse fino al 9 Settembre 2020.

La data indicata deve essere presa come riferimento anche per il pagamento della tassa concorsuale dell’ammontare di 10 euro. Nel bando ci sono le istruzioni per accreditare correttamente l’importo.

La ricevuta della compilazione deve essere stampata e presentata il giorno delle prove, unitamente a un documento d’identità in corso di validità.

Concorso Comune Genova: prove di selezione



In considerazione del numero di candidature ricevute, l’Amministrazione potrebbe procedere ad attivare una preselezione per una prima scrematura dei candidati.

La prova consisterebbe in un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie delle prove e/o test di tipo psico-attitudinale (linguistici, matematicoaritmetici, deduttivi).

La selezione consiste invece in due prove:

scritta , a cui accederanno i primi 400 candidati, costituita da quesiti a risposta multipla sulle materie a bando;

, a cui accederanno i primi 400 candidati, costituita da quesiti a risposta multipla sulle materie a bando; orale, un colloquio sugli argomenti della prova scritta, lingua inglese e per verificare la capacità d’uso delle principali applicazioni informatiche.

La prima prova (preselettiva o scritta) si terrà a Genova a partire dal 22 settembre. Verrà data notizia il 14 settembre.

Concorso Comune Genova: quali libri acquistare

Per la preparazione consigliamo:

