Concorso Centri Impiego Lombardia, 881 operatori mercato del lavoro: come partecipare, prove e libri

In arrivo il volume specifico con tutte le materie a programma, intanto sfoglia il catalogo Maggioli Editore.

Qui un volume generico con gli argomenti per la professionalità di assistente ed esperto del mercato del lavoro:

AA.VV.,

Maggioli Editore

2019,

Il volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione per le prove di selezione previste dai Concorsi per Assistenti e Esperti del Mercato del Lavoro (Cat. C e D), indetti dai Centri regionali per l’impiego e le politiche attive del lavoro.Il testo presenta una sezione manualistica,...