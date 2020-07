Concorso Regione Umbria, 26 posti ricostruzione post-sisma: come partecipare e quando fare domanda

Nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 7 luglio 2020 è stata data notizia del nuovo Concorso Regione Umbria.

La Giunta regionale ha indetto la procedura, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 26 unità in vari profili professionali, da inserire in categoria C e D a tempo determinato.

Di queste, 25 verranno assegnate all’USR Umbria con sede a Foligno e Norcia. Una unità invece al Comune di Norcia. Il termine contrattuale è fissato al 31 Dicembre 2020, salvo proroga.

Nei prossimi paragrafi approfondiamo le informazioni contenute nel bando: requisiti di accesso, modalità e tempistica di invio della domanda, prove di selezione e programmi.

Concorso Regione Umbria: posti e profili

Per il Concorso Regione Umbria ricostruzione sisma sono stati autorizzate assunzioni per i seguenti posti e profili:

14 Istruttori direttivi tecnici , categoria D (di queste, una unità verrà inserita al Comune di Norcia);

, categoria D (di queste, una unità verrà inserita al Comune di Norcia); 7 Istruttori direttivi amministrativo-contabili , categoria D;

, categoria D; 1 Istruttore direttivo informatico , categoria D;

, categoria D; 1 istruttore direttivo geologo , categoria D;

, categoria D; 3 istruttori tecnici-geometri, categoria C.

Clicca qui per approfondire le competenze dei singoli profili (su Ingegneri.cc)

Il trattamento economico annuo è stabilito dal CCNL comparto funzioni locali con i seguenti valori:

€ 21.312,12, per le unità di categoria C, posizione economica C1;

€ 23.141,16, per le unità di categoria D, posizione economica D1.

La suddivisione è in 12 mensilità con l’aggiunta della tredicesima.

SCARICA IL BANDO

Concorso Regione Umbria ricostruzione sisma: requisiti di accesso

L’accesso al Concorso Umbria ricostruzione sisma è consentito se gli aspiranti partecipanti sono in possesso dei seguenti requisiti:

titolo di studio (laurea per i profili in categoria D e diploma per i profili in categoria C);

(laurea per i profili in categoria D e diploma per i profili in categoria C); esperienza specifica (nell’allegato A del bando il dettaglio);

(nell’allegato A del bando il dettaglio); essere cittadino italiano, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (o loro familiari non aventi la cittadinanza ma diritto di soggiorno anche permanente) o di Paesi terzi purchè titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato/protezione sussidiaria (con adeguata conoscenza della lingua italiana);

italiano, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (o loro familiari non aventi la cittadinanza ma diritto di soggiorno anche permanente) o di Paesi terzi purchè titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato/protezione sussidiaria (con adeguata conoscenza della lingua italiana); godimento dei diritti civili e politici (nello stato di appartenenza o provenienza);

(nello stato di appartenenza o provenienza); non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego, in caso di condanne penali o procedimenti penali pendenti l’amministrazione si riserva di valutare l’ammissibilità;

passate in giudicato che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego, in caso di condanne penali o procedimenti penali pendenti l’amministrazione si riserva di valutare l’ammissibilità; non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi presso una Pubblica Amministrazione;

non essere collocato in quiescenza.

Concorso Regione Umbria: domande

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 6 agosto con il sito regioneumbria.iscrizioneconcorsi.it previa registrazione.

Nel bando sono indicate le istruzioni per l’iscrizione e la compilazione.

Concorso Regione Umbria: prove e preparazione

Una volta chiuse le candidature il dirigente del Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane provvede a valutare i requisiti di accesso.

Il colloquio orale mira a verificare:

conoscenze teoriche generali sulle materie di ciascun profilo;

di ciascun profilo; conoscenze informatiche (escluso il profilo di Istruttore direttivo informatico);

(escluso il profilo di Istruttore direttivo informatico); conoscenza della lingua inglese.

La prova si considera superata con un punteggio minimo di 21/30.

Per la preparazione consigliamo:

Quiz per istruttore e istruttore direttivo area tecnica Cat. C e D negli Enti Locali Stefano Bertuzzi , Massimo Cottarelli, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume presenta un’ampia selezione di quesiti a risposta multipla per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per istruttore e istruttore direttivo (Cat. C e D) nell’Area Tecnica.I test qui presentati affrontano, infatti, diritto degli Enti locali, diritto amministrativo,...









© RIPRODUZIONE RISERVATA