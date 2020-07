Concorso Marche, 197 posti per ufficio Ricostruzione Sisma: ultimi giorni per iscriversi

Ultimi giorni per iscriversi al Concorso Marche per 197 posti all’ufficio Ricostruzione Sisma 2016: fino al 4 Luglio è possibile trasmettere la domanda con le modalità telematiche indicate nei rispettivi bandi.

Il Concorso, indetto con decreto del direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche n. 2086 del 27 maggio, prevede l’inserimento a tempo determinato e pieno di 197 unità nei seguenti ruoli:

90 di categoria C, profilo professionale C/TS Assistente tecnico specialista;

5 di categoria C, profilo professionale C/IT Assistente sistemi informativi e tecnologici;

40 di categoria D, profilo professionale D/TS Funzionario tecnico specialista;

50 di categoria C, profilo professionale C/AF Assistente amministrativo contabile;

12 di categoria D, profilo professionale D/AF Funzionario amministrativo e finanziario.

Vediamo assieme tutte le informazioni per partecipare.

Concorso Marche 197 posti ufficio ricostruzione sisma: requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea e relativi familiari, nonchè cittadinanza in Paesi terzi con adeguato titolo di soggiorno;

italiana, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea e relativi familiari, nonchè cittadinanza in Paesi terzi con adeguato titolo di soggiorno; maggiore età ;

; idoneità fisica alle mansioni previste per ciascuna categoria contrattuale dal bando;

previste per ciascuna categoria contrattuale dal bando; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti dall’impiego, licenziati per motivi disciplinari, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

essere in regola con gli obblighi militari;

titolo di studio adeguato alla mansione.

Per i funzionari, assunti in categoria D, è necessaria una laurea negli indirizzi indicati nel bando. Per gli assistenti invece, assunti in categoria C, è necessario un diploma di scuola secondaria a indirizzo specifico.

Per un dettaglio completo sui profili, leggi l’articolo sul sito Ignegneri.cc:

Concorso Marche 197 posti ufficio ricostruzione sisma: bando

Sul sito della Regione Marche è scaricabile il bando di Concorso Marche per 197 posti all’ufficio ricostruzione Marche sisma 2016.

Vai al sito e scarica il bando

Concorso Marche 197 posti ufficio ricostruzione sisma: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 4 Luglio con modalità telematica.

Il sito appositamente predisposto è: iolavoronelpubblico.it/regionemarche

Concorso Marche 197 posti ufficio ricostruzione sisma: prove

I candidati saranno selezionati sulla base dei titoli ed esami.

Ai titoli di studio, di servizio e di altre tipologie potranno essere attribuiti massimo 20 punti. Mentre con la prova scritta, differenziata per profilo, si potranno ottenere anche 30 punti.

I programmi della prova sono indicati nel bando.

Per la preparazione consigliamo:

