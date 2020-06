Concorso Arpa Basilicata, 80 posti per diplomati e laureati: bando, profili, quando fare domanda

In arrivo nuove opportunità per diplomati e laureati da assumere a tempo determinato, con possibilità di proroga, tramite Concorso Arpa Basilicata.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha annunciato che l’obiettivo è rendere l’agenzia “meno burocratica e più agile” iniziando con nuove assunzioni per coprire carenze di personale. I posti sono 80 per diverse professionalità.

Sul sito istituzionale dell’ARPAB i bandi sono già presenti, tuttavia le candidature possono essere trasmesse dal 23 Giugno.

Vediamo assieme posti e professionalità, requisiti di accesso e come è strutturata la selezione.

Concorso Arpa Basilicata: posti e profili richiesti

Sono 80 i posti autorizzati per il Concorso ARPA Basilicata. Le selezioni, già rese note sul sito istituzionale, sono 2 e riguardano:

58 Collaboratori Tecnici/Amministrativi , categoria D ( QUI IL BANDO ), di questi:

– 17 Ingegneri;

– 16 Chimici;

– 8 Biologi;

– 6 Geologi;

– 4 posti per laureati in Scienze Ambientali e Forestali;

– 4 posti per laureati in Giurisprudenza;

– 2 Fisici;

– 1 Informatico.

Concorso Arpa Basilicata: requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti specifici, riguardanti in particolare il titolo di studio. In questo caso può essere diploma di scuola secondaria di II grado o laurea.

Le lauree appartenenti ai seguenti settori sono ammesse: ingegneria,

chimica e biologia,

fisica,

informatica,

scienze ambientali e forestali,

giurisprudenza. Per i profili il cui titolo di accesso sia il diploma è richiesto il diploma di Liceo Tecnologico o titoli equivalenti ai sensi della normativa vigente. Concorso Arpa Basilicata: quando e come fare domanda La domanda di partecipazione ai Concorsi Basilicata deve essere presentata telematicamente a partire dal 23 Giugno, previa pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale. Dalla data indicata su www.arpab.it sarà attiva la piattaforma per l’iscrizione. Concorso Arpa Basilicata: prove La selezione è organizzata in 3 prove: preselezione con 90 quesiti a risposta multipla, dei quali 20 di logica e comprensione del testo e 70 su prove, lingua inglese e informatica di base;

con 90 quesiti a risposta multipla, dei quali 20 di logica e comprensione del testo e 70 su prove, lingua inglese e informatica di base; prova scritta ;

; prova orale. Al termine ci sarà la valutazione dei titoli del candidato. Non sarà pubblicata la banca dati prima dello svolgimento della preselettiva.







