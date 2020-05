Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario: procedura online semplificata e nuovi termini. Come fare

Semplificati gli adempimenti operativi per la compilazione delle domande di Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, con causale “Covid-19”, in favore delle aziende e degli intermediari abilitati. Infatti è stata aggiornata e implementata la funzione: “Copia domanda CIGO” e “Copia domanda Fondi”, al fine di venire incontro alle aziende e ai professionisti abilitati in questo particolare periodo emergenziale. Inoltre il messaggio Inps del 26 maggio ha puntualizzato che il Decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario: l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Pertanto, in caso di richiesta di proroga di una precedente domanda con causale “Covid-19”, dopo aver copiato la domanda originaria utilizzando la predetta funzione “Copia domanda CIGO”, sarà dunque sufficiente variare:

il periodo richiesto e, di conseguenza, i dati di cui al quadro “G”;

eventualmente i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio quali sono le semplificazioni apportate dall’INPS in merito all’inoltro della domanda di CIGO e assegno ordinario.

Domanda Cassa integrazione ordinaria: le semplificazioni telematiche

La domanda di proroga della CIGO per “Covid-19”, messa a disposizione dell’azienda o dell’intermediario, dispone di una funzione che consente il caricamento automatico di tutti i quadri precompilati “Copia domanda CIGO”, limitando la compilazione ai seguenti passi:

completare la domanda, disponendo di tutti i quadri precompilati;

convalidare e inviare la domanda.

Gli unici elementi che non è possibile copiare sono:

il “ticket”, in quanto per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo;

gli allegati, che tuttavia per le causali “COVID-19” non sono obbligatori.

Nel caso di proroga senza alcuna variazione è sufficiente:

indicare le date relative alla proroga della domanda, il numero ticket e le 5 dichiarazioni (tipologia di pagamento, eventuale dichiarazione di fallimento, ecc.);

convalidare e, se superati tutti i controlli previsti, confermare l’invio della domanda.

Diversamente, nel caso di proroga con variazione, l’azienda o l’intermediario può modificare, in parte o tutte, le informazioni già presenti nei 9 quadri che compongono la domanda CIGO (incluso il Quadro G) e indicare i dati appena citati.

Altra semplificazione riguarda la possibilità di non compilare i quadri:

“I” (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione);

“L” (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni);

“D” (Dati ripresa attività);

“N” (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali).

Inoltre è stato eliminato l’obbligo di allegare la relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa.

Riepilogando, quindi, la presentazione della domanda con causale “COVID-19” risulta estremamente semplificata, atteso che devono essere compilati solamente i quadri “A”, “B”, “C”, “E” e “G”, ma, utilizzando la funzione “Copia domanda” sopra descritta, gli stessi sono riprodotti in automatico da una precedente domanda, quindi non devono essere nuovamente digitati, salvo le modifiche a tale scopo occorrenti.

Domanda di Cassa integrazione ordinaria: dichiarazione delle giornate fruite

In merito alla possibilità di dichiarare il fruito su precedenti autorizzazioni CIGO, già presente in procedura, è stata introdotta un’ulteriore facilitazione per dichiarare le giornate di CIGO fruite sulle autorizzazioni con causali “Covid-19”.

In pratica, l’INPS ha fornito un file excel semplificato, rispetto a quello normalmente in uso per dichiarare il fruito CIGO, che potrà essere allegato dalle aziende nelle domande di proroga con causale “Covid-19” (Allegato n. 2). La dichiarazione del fruito, in tal caso, non riguarderà tutte le CIGO pregresse ma unicamente le autorizzazioni con causali “COVID-19” sottoposte ai limiti della normativa emergenziale.

In concreto, a consuntivo della CIGO richiesta, l’azienda può calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Quindi, dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda.

In caso di superamento dei limiti in base alle settimane autorizzate, si potranno indicare le giornate effettivamente fruite inviando, come detto, l’allegato file excel. Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda.

Domanda di assegno ordinario: domanda online semplificata

Come anticipato in premessa, anche la funzione “Duplica domanda Fondi” è stata implementata per favorire un più rapido invio di nuove domande, riferite alle domande di assegno ordinario con causale “Covid-19”.

In particolare, dalla funzione “Cerca esiti” è possibile effettuare la duplicazione di una domanda già inviata per causale “Covid-19”, indicando:

il nuovo periodo di interesse;

il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedentemente inviata.

Al momento è possibile modificare solo il periodo ed il tipo di pagamento, mentre non è ancora possibile modificare l’elenco dei beneficiari ed il tipo di causale e, qualora si debbano modificare questi parametri, è necessario inviare una nuova domanda con la consueta funzione “Invio domande” nel menu principale dell’applicazione.

Dunque, se si vuole inviare una domanda uguale ad un’altra già inviata modificando solo il periodo ed il tipo di pagamento, da “Cerca esiti”, dopo aver selezionato il tasto “Visualizza” e presa visione dei dettagli della domanda presentata, l’utente deve inserire la data iniziale e finale del nuovo periodo e il tipo di pagamento richiesto ed infine cliccare sul tasto “Invia domanda duplicata Covid”.

La data di inizio del nuovo periodo deve essere successiva all’ultimo giorno del periodo richiesto nella domanda originaria. La procedura segnalerà eventuali incongruenze.

Infine, si ricorda che per l’invio della domanda duplicata sarà necessario inserire il ticket, selezionando il pulsante “Inserimento ticket domanda duplicata Covid”, senza uscire dalla schermata “Visualizza”.

