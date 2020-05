Esami di Stato professionisti 2020: unica prova orale, nuove date delle sessioni e consigli per lo studio

A gennaio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso note le date della prima e della seconda sessione di prove degli Esami di abilitazione 2020 per professionisti.

Tre le ordinanze autorizzate dall’ormai ex Ministro Fioramonti che notificano il termine ultimo per presentare le domande e il giorno di svolgimento delle prove.

Tuttavia l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha portato alla modifica delle date prestabilite per le prime sessioni. Il DM 38 del 24 Aprile 2020 ha fissato al 16 Luglio e al 24 Luglio le prove. Un ulteriore decreto ha poi ridefinito la selezione: ci sarà infatti un’unica prova orale.

Vediamo assieme il calendario dei principali adempimenti, i requisiti per partecipare e utili strumenti per la preparazione dell’Esame di Stato Architetti, Esame di Stato Ingegneri ed Esame di Stato Commercialisti.

Esami di abilitazione 2020: date utili

Il 31 Dicembre 2019 sul sito istituzionale del Miur sono state pubblicate le ordinanze di riferimento per gli Esami di abilitazione 2020 per professioni regolamentate, non regolamentate e di commercialista ed esperto contabile.

In ogni ordinanza sono indicate le sedi in cui verranno attivate le procedure degli Esami di Stato 2020.

Domanda

La domanda di partecipazione deve essere consegnata alla segreteria dell’Università o all’istituzione universitaria presso la quale si intende sostenere l’esame di stato. I termini per la presentazione sono:

22 giugno 2020 , anzichè 22 maggio, per la prima sessione (nuova data fissata dal DM 38 del 24 Aprile 2020);

, anzichè 22 maggio, per la prima sessione (nuova data fissata dal DM 38 del 24 Aprile 2020); 16 ottobre 2020, per la seconda sessione.

Alcune categorie prevedono la ripartizione in settori, con conseguente sezione ad hoc nei rispettivi albi. All’atto della domanda i professionisti interessati dovranno indicare il settore di destinazione, pena la nullità della domanda.

In allegato alla domanda, oltre a titoli accademici e di tirocinio, i candidati devono presentare:

eventuali certificazioni attestanti la necessità di ausili o tempi prolungati per lo svolgimento delle prove;

per lo svolgimento delle prove; ricevuta di versamento della tassa di ammissione agli esami, che ammonta a 49,58 euro.

Esami

Gli esami di Stato avranno inizio in tutte le sedi i seguenti giorni:

16 luglio 2020 , anzichè 16 giugno, per la prima sessione;

, anzichè 16 giugno, per la prima sessione; 16 novembre 2020, per la seconda sessione.

Queste date si considerano per l’accesso alla sezione A dell’albo, mentre per la sezione B sono state individuate le seguenti date:

24 luglio 2020 , anzichè 22 giugno, per la prima sessione;

, anzichè 22 giugno, per la prima sessione; 23 novembre 2020, per la seconda sessione.

Le prove successive si svolgeranno nelle date designate dai Presidenti di Commissione, rese note tramite avviso nell’albo.

Esami di stato 2020: unica prova orale 1° sessione

Il Coronavirus ha cambiato un pò le carte in tavola per l’esame di stato professionisti 2020. Infatti dopo lo slittamento delle prove della prima sessione, è arrivata una modifica anche sullo svolgimento con il DL 57 del 29 Aprile 2020.

Ci sarà il solo colloquio orale svolto a distanza. Come indicato nel testo:

“Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei

garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche

normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale”.

Quindi gli Atenei svolgeranno un ruolo determinante nel verificare le conoscenze e le competenze richieste per la professione.

Ricordiamo che la prova unica riguarda esclusivamente la prima sessione al momento.

Esami di abilitazione 2020: requisiti

I requisiti necessari per la partecipazione agli Esami di abilitazione sono diversi a seconda della professione di riferimento.

Di base è imprescindibile il possesso di un titolo di studio, corrispondente alla laurea, negli indirizzi attitenti indicati nell’ordinanza ministeriale.

Per talune professioni, tuttavia, è richiesto esplicitamente di dimostrare di aver conseguito e terminato un periodo di tirocinio prima dell’inizio delle prove. Tra i professionisti che dovranno indicare questo requisito ci sono: dottori commercialisti, esperti contabili, farmacisti, psicologi e veterinari.

Consigliamo i volumi della Casa Editrice Maggioli dedicati alla preparazione per l’Esame di Abilitazione per Commercialisti, Architetti, Ingegneri e Geometri.

