Concorsi Collaboratori Amministrativi: 75 posti nelle Aziende Sanitarie del Veneto

La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 14 Aprile ha portato all’avviamento di due Concorsi Collaboratori Amministrativi per 75 assunzioni in area economica e giuridica categoria D.

L’Azienda Zero di Padova gestirà la selezione ma i vincitori verranno assunti dalle diverse strutture del Sistema Sanitario del Veneto.

Fino al 14 Maggio è attiva la procedura online per l’invio delle domande.

Prima di parlare dei requisiti e della selezione, vediamo le Aziende sanitarie coinvolte e i posti autorizzati per ciascun bando.

Concorsi Collaboratori Amministrativi Veneto: posti e sedi

In Gazzetta sono stati pubblicati due nuovi bandi, gestiti dalla capofila Azienda Zero di Padova. In realtà gli assegnatari verranno suddivisi nelle varie Strutture sanitarie del Veneto.

Per il bando 43 Collaboratori Amministrativi area giuridica sono rispettivamente:

1 posto all’Azienda ULSS 1 Dolomiti;

1 posti all’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;

6 posti all’Azienda ULSS 3 Serenissima;

3 posti all’Azienda ULSS 5 Polesana;

1 posto all’Azienda ULSS 6 Euganea;

4 posti all’Azienda ULSS 7 Pedemontana;

1 posto all’Azienda ULSS 8 Berica;

1 posto all’Azienda ULSS 9 Scaligera;

1 posto all’Azienda Ospedale – Università Padova;

13 posti all’A.O. Universitaria Integrata di Verona;

2 posti all’I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto;

9 posti all’Azienda Zero di Padova.

Per il bando 32 Collaboratori Amministrativi area economica sono:

1 posto all’Azienda ULSS 1 Dolomiti;

1 posto all’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;

6 posti all’Azienda ULSS 3 Serenissima;

2 posti all’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;

2 posti all’Azienda ULSS 5 Polesana;

1 posto all’Azienda ULSS 6 Euganea;

3 posti all’Azienda ULSS 7 Pedemontana;

1 posto all’Azienda ULSS 8 Berica;

1 posto all’Azienda ULSS 9 Scaligera;

1 posto all’Azienda Ospedale – Università Padova;

6 posti all’A.O. Universitaria Integrata di Verona;

9 posti all’Azienda Zero di Padova.

In ogni bando è indicata la riserva di posti per ogni Azienda Sanitaria.

Concorsi Collaboratori Amministrativi Veneto: requisiti di accesso

La partecipazione al Concorso Azienda Zero Padova è vincolata dal possesso di determinati requisiti generali e specifici.

I requisiti generali sono richiesti per ogni concorso pubblico e sono ad esempio: cittadinanza, limiti d’età, idoneità all’impiego o possesso di diritti civili e politici.

I requisiti specifici invece sono connessi alla mansione, quindi facciamo riferimento a: titoli di studio o iscrizione ad un eventuale albo.

Per entrambe le procedure concorsuali è richiesta una laurea negli indirizzi indicati. Sono validi anche titoli esteri purchè abbiano ottenuto adeguato riconoscimento dalla normativa vigente.

Concorsi Collaboratori Amministrativi Veneto: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere prodotta e trasmessa telematicamente entro il 14 Maggio 2020.

All’istanza deve essere allegata la ricevuta della tassa concorsuale dell’ammontare di 15 euro.

La piattaforma di riferimento per l’invio è aziendazero.iscrizioneconcorsi.it, alla quale è necessario registrarsi prima di procedere con la candidatura.

Concorsi Collaboratori Amministrativi Veneto: prove

La procedura di selezione consisterà nella valutazione dei titoli dei candidati e del punteggio conseguito nelle prove.

Sono previste:

preselezione , attiva esclusivamente con un numero elevato di domande, consistente nella risoluzione di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso;

, attiva esclusivamente con un numero elevato di domande, consistente nella risoluzione di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso; prova scritta , quesiti a risposta multipla/sintetica o un tema attinenti alle materie a concorso;

, quesiti a risposta multipla/sintetica o un tema attinenti alle materie a concorso; prova pratica , tecniche specifiche, predisposizione di documenti e/o atti amministrativi, risoluzione di casi pratici di tipo organizzativo e relazionale connessi alla qualifica;

, tecniche specifiche, predisposizione di documenti e/o atti amministrativi, risoluzione di casi pratici di tipo organizzativo e relazionale connessi alla qualifica; prova orale, un colloquio di approfondimento sulle materie della prova scritta e pratica, lingua inglese e informatica di base.

Per la preparazione consigliamo:

