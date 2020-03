Coronavirus: nuovo modulo per giustificare spostamenti di lavoro e regole per le attività

Nella serata dell’11 marzo, subito dopo l’annuncio in diretta Facebook, il Premier Conte ha firmato un nuovo Decreto che prevede l’inasprimento delle misure di contenimento e prevenzione per contrastare la diffusione a macchia d’olio del Coronavirus, i cui indici di contagi segnalano una salita vertiginosa in pochi giorni.

Il DPCM 11 Marzo 2020 è pienamente operativo dalla mattina del 12 Marzo fino al 25 Marzo, salvo ulteriori disposizioni.

Ridotti gli spostamenti esclusivamente per motivate e primarie necessità: «comprovati motivi di lavoro», «gravi esigenze familiari o sanitarie» o per l’acquisto di beni essenziali.

Il 17 Marzo il Governo ha diffuso un nuova autocertificazione con una clausola importante: “l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al Coronavirus“.

Introdotte anche nuove restrizioni e regole anche per le imprese, le fabbriche, gli Enti e tutti i luoghi di lavoro. Di seguito tutte le novità e la modalità corretta per l’utilizzo della certificazione per motivi di lavoro.

Coronavirus: le nuove regole sul lavoro

Il DPCM 11 Marzo stabilisce ulteriori misure precauzionali per limitare i contatti interpersonali sui luoghi di lavoro e favorire così possibilità di contagi.

Vediamole assieme.

Disposizioni per attività produttive e professionali

L’entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020 ha introdotto nuove disposizioni che, se differenti dalle precedenti dei DPCM 8 e 9 Marzo, andranno in sostituzione.

Il Decreto per imprese e fabbriche stabilisce:

modalità di lavoro agile nel caso di attività che possono essere svolte a distanza;

nel caso di attività che possono essere svolte a distanza; incentivi per l’utilizzo di ferie (residuali del 2019 o dell’anno corrente se maturate), congedi retribuiti o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

(residuali del 2019 o dell’anno corrente se maturate), retribuiti o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; sospensione delle attività aziendali non indispensabili alla produzione;

delle attività aziendali non indispensabili alla produzione; assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio (distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, strumenti di protezione individuale);

anti-contagio (distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, strumenti di protezione individuale); sanificazione dei luoghi di lavoro utilizzando anche gli ammortizzatori sociali.

Disposizioni esclusivamente per attività produttive

Oltre alle disposizioni sopracitate, le fabbriche devono limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei reparti e regolamentati gli accessi agli spazi comuni.

Le attività non sospese devono accedere alla modalità di lavoro da remoto e, in relazione alle nuove disposizioni, favorite definizioni tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Potrebbe interessarti anche: “Rischio Coronavirus e Luoghi di Lavoro: il vademecum Aias” su Ingegneri.cc

Disposizioni per Enti

La direttiva 2/2020 della Funzione Pubblica, in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti, interviene indicando le linee di comportamento che devono seguire negli Enti:

rotazione dei dipendenti per garantire una giusta distanza di sicurezza;

per garantire una giusta distanza di sicurezza; lavoro agile da estendere ad altre attività escluse dalla Direttiva 1/2020;

riunioni in via telematica;

in via telematica; garantire l’accesso ai servizi per via informatica;

regolamentare le presenze negli uffici per evitare assembramenti.

Per saperne di più: corso online “Gli Enti Locali e l’emergenza Coronavirus. Indicazioni operative per affrontare la situazione di emergenza” di Maggioli Formazione!

Coronavirus, tutti gli spostamenti concessi

Prima di parlare delle modalità corrette per notificare gli spostamenti per lavoro una breve premessa: come disposto dal DPCM 9 marzo 2020 tutta Italia è soggetta alle nuove misure precauzionali e anti-contagio.

Tutti gli spostamenti sul territorio nazionale sono vietati salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute. E’ consentito tuttavia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ad ulteriore chiarimento: l’ingresso e l’uscita dai Comuni di residenza/domicilio è proibito, salvo ci si trovi in queste situazioni:

esigenze di lavoro;

necessità familiari e assistenziali;

motivi di salute;

rientro nell’abitazione.

La spesa e il reperimento dei beni primari deve esser fatto possibilmente nel proprio Comune.

Queste motivazioni devono essere comprovate con l’apposito modulo, gli agenti verificheranno anche la veridicità delle informazioni e sanzioneranno chi non opera individualmente.

Niente autocertificazione invece per chi è sottoposto a quarantena o è risultato positivo al virus che non può spostarsi per alcun valido motivo.

Coronavirus: spostamenti per lavoro e autocertificazione

Dalla mattina del 10 marzo, chiunque debba comprovare spostamenti per motivi di lavoro fuori dal proprio Comune di residenza/domicilio, deve presentare un’autocertificazione durante le operazioni di controllo.

In un’intervista il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha chiarito che il modulo deve essere sempre portato con sè, sia che ci si rechi o si torni dall’ufficio a piedi, in macchina o con i mezzi di trasporto.

Se la necessità di spostamento è continuativa può essere utilizzato lo stesso modulo, specificandone la cadenza fissa e costante.

Il Governo con l’ultimo Decreto raccomanda a tutti i lavoratori di seguire la suddetta procedura, ove non sia possibile trasferire l’attività da remoto.

Potrebbe interessarti anche l’e-book:

CORONAVIRUS 2019-nCoV Walter Pasini, 2020, Maggioli Editore 2020, La storia ci insegna che da sempre le società umane combattono, ciclicamente, la loro guerra contro le epidemie, questo nemico astuto, insidioso, implacabile, e soprattutto, privo di emozioni e scrupoli. Eppure, le società umane hanno sempre vinto. Oggi il progresso scientifico e...



© RIPRODUZIONE RISERVATA