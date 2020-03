Concorso Regione Toscana, 89 funzionari amministrativi: rinviato il diario prove

Rinviata la pubblicazione del diario delle prove del Concorso Regione Toscana per 89 funzionari Amministrativi, a seguito delle misure poste in atto dal Governo sull’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nella sezione “bandi di concorso” del sito della Regione, a partire dal 3 Aprile verrà diffuso un nuovo avviso con le modalità di svolgimento e le date.

Ricordiamo che le prove saranno determinanti per la formulazione del voto in graduatoria.

Vediamo assieme tutte le informazioni sulla procedura.

Concorso Regione Toscana: posti e riserve

La Regione Toscana ha indetto una nuova procedura per assumere a tempo indeterminato 89 Funzionari Amministrativi, in categoria D e trattamento economico D1.

La notizia era stata diffusa da Firenzetoday.it, che ha riportato le parole del consigliere Marcheschi: “E’ stato pubblicato il Bando per il concorso pubblico per 89 posti per la Regione Toscana. Non è solo il posto fisso in gioco, ma la qualità delle nostre Istituzioni. La Pubblica Amministrazione ha bisogno di gente preparata e motivata che ama lavorare a servizio del nostro Paese. Fatevi avanti!“.

Ai posti autorizzati sono applicate le seguenti riserve:

10 per le categorie protette di cui agli artt. 1 e 18, comma 2, della L. 12 marzo 1999 n.68;

di cui agli artt. 1 e 18, comma 2, della L. 12 marzo 1999 n.68; 24 per i volontari delle Forze Armate in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta.

Tra i 79 posti non assegnati alle categorie protette, per i quali in caso di mancanza di candidati non vi sarà copertura, l’assunzione di 54 unità avrà luogo solamente a seguito delle cessazioni di personale interessato al turnover.

Concorso Regione Toscana: requisiti

Alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, gli aspiranti candidati devono essere in possesso di:

cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea o extra Ue con regolari permessi di soggiorno o status;

italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea o extra Ue con regolari permessi di soggiorno o status; maggiore età ;

; idoneità fisica all’impiego ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati destituiti, licenziati o dispensati da un impiego pubblico per le motivazioni indicate nel bando;

diploma di laurea , laurea specialistica o magistrale afferente all’area scientifica, sociale o umanistica;

, laurea specialistica o magistrale afferente all’area scientifica, sociale o umanistica; non aver riportato condanne penali passate in giudicato o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

essere in regola con gli obblighi di leva, con indicazione dell’anno di congedo e dell’Ufficio che l’ha rilasciato.

Concorso Regione Toscana: come e quando fare domanda

La domanda di partecipazione al Concorso Toscana doveva essere trasmessa telematicamente con il sito della Regione entro le ore 12 del 6 marzo 2020.

Consigliamo una lettura attenta del bando per indicare correttamente dichiarazioni e inserire eventuali allegati.

Concorso Regione Toscana: prove

Per la selezione verranno espletate le seguenti prove:

preselettiva , attivata con almeno 500 candidati, il cui punteggio non concorrerà alla formulazione del voto finale;

, attivata con almeno 500 candidati, il cui punteggio non concorrerà alla formulazione del voto finale; scritta , svolta sottoforma di elaborato scritto e/o questionario a risposta sintetica anche con riferimento a situazioni o casi problematici sulle materie a bando;

, svolta sottoforma di elaborato scritto e/o questionario a risposta sintetica anche con riferimento a situazioni o casi problematici sulle materie a bando; orale, un colloquio sulle materie della prova scritta e ulteriori.

Concorso Regione Toscana: calendario prove

Il dettaglio sulle prove, nonchè la data e il luogo della prova preselettiva o scritta o l’eventuale rinvio, verrà comunicato sul sito della Regione Toscana a partire dal 3 Aprile 2020.

Concorso Regione Toscana: preparazione

Per la preparazione del Concorso Regione Toscana per 89 funzionari amministrativi consigliamo i seguenti volumi, acquistabili separatamente o con l’apposito kit completo:

Concorso Regione Toscana 89 Funzionari amministrativi (Cat. D) - Manuale di preparazione a tutte le prove AA.VV., 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è un ottimo strumento di preparazione a tutte le prove previste dal concorso per 89 Funzionari Amministrativi bandito dalla Regione Toscana. Il bando prevede di selezionare i candidati mediante:- una prova preselettiva (in caso di alto numero di candidati);- una prova scritta in...



Concorso Regione Toscana 89 Funzionari amministrativi (Cat. D) - Quiz con soluzione commentata in preparazione a tutte le prove AA.VV., 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è un ottimo strumento di preparazione a tutte le prove previste dal concorso per 89 Funzionari Amministrativi bandito dalla Regione Toscana. Il bando prevede di selezionare i candidati mediante:- una prova preselettiva (in caso di alto numero di candidati);- una prova scritta in...



Concorso Regione Toscana 89 Funzionari amministrativi (Cat. D) - Kit completo per la preparazione a tutte le prove del concorso AA.VV., 2020, Maggioli Editore 2020, La Regione Toscana ha indetto un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 89 funzionari amministrativi (Cat. D). Il bando prevede la selezione dei candidati tramite le seguenti prove:› prova preselettiva (in caso di alto numero di candidature);› prova scritta sotto...



