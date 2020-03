Concorso Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per diplomati, ultime ore per iscriversi

Ultime ore per iscriversi al Concorso Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per 15 Assistenti Amministrativi Economici in categoria C, a tempo indeterminato e pieno. Il 3 Marzo alle ore 12 scade il termine ultimo per la trasmissione delle domande di partecipazione.

Ulteriori bandi sono stati pubblicati dall’inizio del nuovo anno:

9 Specialisti Tecnici;

10 Guardie del Corpo Forestale ;

; 1 Dirigente Tecnico ;

; 9 Assistenti Amministrativi Economici (procedura riservata ai soggetti di cui all’art. 1 L. 68/1999).

In questo articolo ci concentriamo sul Concorso Friuli Venezia Giulia 15 Assistenti Amministrativi per definirne requisiti, modalità di invio della domanda e prove.

Concorso Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: requisiti

La procedura, resa nota mediante i canali istituzionali online e sul Bollettino Ufficiale della Regione n.5 del 29 Gennaio 2020, è finalizzata all’assunzione di 15 Assistenti Amministrativi.

La categoria di inserimento è la C, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per accedervi è necessario aver completato gli studi, di durata almeno quadriennale, alla Scuola Secondaria di II grado ed essere quindi in possesso di un diploma.

Sono altresì richiesti una serie di requisiti generali, così definiti in quanto necessari per la partecipazione ai concorsi pubblici. Sono:

cittadinanza italiana, di altro Stato Membro dell’Unione Europea, di uno Stato Terzo o titolarità dello status di rifugiato/protezione sussidiaria;

italiana, di altro Stato Membro dell’Unione Europea, di uno Stato Terzo o titolarità dello status di rifugiato/protezione sussidiaria; maggiore età ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti per le motivazioni stabilite dalla normativa vigente;

idoneità fisica all’impiego ;

; posizione regolare nei confronti del servizio di leva;

assenza di condanne penali per reati che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione.

I candidati provenienti dagli altri Stati Membri dell’Unione Europea e gli altri soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 dovranno dimostrare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

Tali attributi devono essere posseduti entro il termine di trasmissione delle domande.

Concorso Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: modalità di invio domanda

La domanda di partecipazione può essere effettuata esclusivamente dal 30 Gennaio 2020 alle ore 12 del 3 Marzo 2020 tramite il sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Concorsi.

Alla domanda devono necessariamente essere allegati:

fotocopia di un valido documento di identità;

curriculum formativo e professionale nel formato europeo;

eventuale dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativa ai titoli posseduti.

Concorso Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: prove e materie

La selezione è così articolata:

prova scritta , un questionario con domande a risposta multipla sulle materie a bando;

, un questionario con domande a risposta multipla sulle materie a bando; prova orale, sulle materie della precedente prova d’esame e ulteriori, lingua inglese almeno al livello A2 e principali applicativi informatici di base e strumenti web.

La prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di diritto costituzionale, con particolare riferimento alla gerarchia delle fonti;

elementi di diritto amministrativo;

elementi di contabilità pubblica, con particolare riferimento alla normativa regionale;

ordinamento e organizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Le materie aggiuntive della prova orale riguardano:

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati commessi dai pubblici dipendenti e ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;

normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali, normativa anticorruzione e obblighi di pubblicità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA