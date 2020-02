Corona Virus: quali conseguenze per i Concorsi Pubblici?

Il 22 Febbraio il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha varato il decreto-legge contenente provvedimenti urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Corona Virus (Covid-2019).

Come si evince dall’art. 2, punto “G”, del presente decreto, è prevista anche la “sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”.

Approfondiamo questo punto e individuiamo quali conseguenze ci potrebbero essere per i concorsi pubblici.

Corona Virus: le misure di contenimento

L’approvazione del decreto-legge, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, comporta l’introduzione di provvedimenti precauzionali per evitare un’ulteriore diffusione del virus nelle zone cosiddette “rosse”.

Parliamo del divieto di allontanamento o accesso a un Comune diverso dal proprio, la sospensione di eventi o di qualsiasi tipo di aggregazione pubblica o privata, la chiusura temporanea di scuole e musei, l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva per individui entrati in contatto con persone affette, fino alle più comuni misure per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale o per le comunicazioni al Dipartimento prevenzione delle Aziende Sanitarie di riferimento.

Inoltre, in casi di particolare necessità, le autorità regionali o locali competenti possono ricorrere a ulteriori provvedimenti, così come stabilito dall’art. 32, legge 23 dicembre 1978 n.833.

Corona Virus: conseguenze sui concorsi

Il sopracitato art. 2, al punto “G”, dispone tra le misure di contentimento anche la sospensione delle procedure concorsuali.

Infatti, nei Comuni in cui siano stati accertati casi di contagio potrebbero essere rinviate di alcune settimane le prove selettive fino al rientro dell’emergenza.

Ancora non ci sono indicazioni ministeriali definite sui concorsi pubblici in svolgimento, tuttavia potrebbero esserci conseguenze ad esempio per i Concorsi Ripam.

Del 24 Febbraio l’ordinanza della Sindaca Raggi che sancisce la sospensione momentanea dei concorsi pubblici, organizzati su base nazionale, da svolgersi a Roma. Sarà vigente fino all’emanazione di un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Leggi l’ordinanza

Colpite soprattutto le sessioni del:

Concorso Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la selezione di 35 funzionari agrari e 4 dirigenti, le cui prove si sarebbero dovute svolgere alla Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di via Brava fino al 26 Febbraio;

per la selezione di 35 funzionari agrari e 4 dirigenti, le cui prove si sarebbero dovute svolgere alla Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di via Brava fino al 26 Febbraio; Concorso Regione Lazio per 200 Esperti mercato e Servizi per il Lavoro e 60 Assistenti mercato e Servizi per il Lavoro, con esami scritti fissati fino al 27 Febbraio;

per 200 Esperti mercato e Servizi per il Lavoro e 60 Assistenti mercato e Servizi per il Lavoro, con esami scritti fissati fino al 27 Febbraio; Concorso 60 Coadiutori Parlamentari al Senato, ulteriori comunicazioni sulla prova preliminare saranno pubblicate nella Gazzetta del 21 Aprile 2020.

Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità in merito.

Fonte: www.governo.it

