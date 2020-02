Concorsi Regione Lombardia 2020, bandi per diplomati e laureati area amministrativa

Indetti due concorsi Regione Lombardia per l’assunzione di personale di area amministrativa nella Giunta. In particolare:

35 Specialisti Amministrativi , categoria D, da assumere con contratto di formazione lavoro della durata di 24 mesi (eventuale conversione del rapporto a tempo indeterminato);

, categoria D, da assumere con contratto di formazione lavoro della durata di 24 mesi (eventuale conversione del rapporto a tempo indeterminato); 70 Assistenti Amministrativi, categoria C, a tempo indeterminato.

I vincitori del Concorso per laureati e del Concorso per diplomati verranno destinati agli Uffici della Giunta regionale di Milano o in una delle sedi territoriali di Monza, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Legnano, Varese, Como, Pavia, Lodi e Sondrio.

In questo articolo chiariremo chi può partecipare e con quali requisiti, quali prove sono previste e quando inviare la domanda.

Concorsi Regione Lombardia: requisiti

La partecipazione al concorso specialisti amministrativi e al concorso assistenti amministrativi è subordinata al possesso di determinati requisiti generali, quindi richiesti per tutte le selezioni pubbliche, e di requisiti specifici, legati al ruolo e alla mansione specifica.

I requisiti comuni ad entrambi sono:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

negli Stati di appartenenza o provenienza; non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non aver riportato condanne che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego;

che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, ovvero non essere stati dichiarati decaduti a seguito della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

idoneità fisica alle mansioni;

alle mansioni; essere in regola con l’obbligo di leva;

essere in una delle condizioni indicate dall’art. 11 del bando, esclusivamente per i beneficiari delle riserve.

I requisiti specifici per l’ammissione a ciascuna procedura invece sono:

35 Specialisti Amministrativi 70 Assistenti Amministrativi Scarica il bando Scarica il bando età compresa tra i 18 e i 32 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando);

laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ai sensi dell’attuale ordinamento. maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo per il collocamento a riposo;

diploma di scuola secondaria di II grado.

Concorsi Regione Lombardia: invio domanda

La domanda di partecipazione può essere presentata dalle ore 10 del 2 Marzo 2020 fino alle ore 12 del 3 Aprile 2020 tramite il sistema www.bandi.servizirl.it.

Nei bandi sono riportate le procedure per la registrazione, per l’inoltro dell’istanza di ammissione e dei documenti necessari.

La fase di iscrizione si considera conclusa con il pagamento del contributo di segreteria di 10 euro.

Concorsi Regione Lombardia: prove

Per collocarsi in posizione utile nella graduatoria finale e ottenere un posto nella Giunta della Regione Lombardia, i candidati devono superare delle prove d’esame.

In questa tabella indichiamo l’iter selettivo di ciascuna procedura:

35 Specialisti Amministrativi 70 Assistenti Amministrativi prova scritta , con test a risposta multipla sulle materie a bando e quesiti di tipo logico/deduttivo/numerico;

, con test a risposta multipla sulle materie a bando e quesiti di tipo logico/deduttivo/numerico; prova orale, un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, lingua inglese e sistemi applicativi informatici più diffusi. prova preselettiva , con almeno 350 domande, un test a risposta multipla di tipo logico/deduttivo/numerico e/o sulle materie ad esame;

, con almeno 350 domande, un test a risposta multipla di tipo logico/deduttivo/numerico e/o sulle materie ad esame; prova scritta , con quesiti a risposta sintetica o redazione di un elaborato;

, con quesiti a risposta sintetica o redazione di un elaborato; prova orale, un colloquio sulle materie della prova scritta, lingua inglese e principali applicativi informatici.

Il 1 Aprile 2020 sul Bollettino Ufficiale verrà data notizia del calendario e della sede di svolgimento della prima prova, mentre a partire dal 22 Aprile dell’esame successivo.

