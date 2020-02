Concorso Regione Toscana, in Gazzetta il bando per 84 Assistenti Amministrativi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 Febbraio 2020 il Concorso Regione Toscana riservato ai soggetti in possesso di un diploma, già annunciato in occasione dell’uscita del concorso per laureati indetto dallo stesso Ente.

La procedura è finalizzata alla copertura di 84 posti nel profilo professionale di Assistente Amministrativo, da allocare in categoria C degli Enti Locali.

I candidati per ricoprire questo ruolo e aspirare a un contratto a tempo indeterminato dovranno affrontare una serie di prove d’esame. Non saranno quindi considerati a fini di punteggio i titoli di servizio o accademici acquisiti.

Al momento la piattaforma online per inviare la domanda non è ancora attiva: lo sarà non appena verrà caricato il bando sul sito istituzionale della Regione Toscana, previsto per il 20 o il 21 Febbraio. Intanto vediamo le principali informazioni per candidarsi.

Concorso Regione Toscana: requisiti

I posti di Assistente Amministrativo autorizzati per il presente concorso sono 84. Di questi, 4 sono riservati alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 .

Per partecipare al concorso Regione Toscana gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e di un diploma di maturità. Verificheremo se nel bando ne siano previsti ulteriori.

Le suddette figure professionali avranno l’inquadramento contrattuale relativo alla categoria C e posizione economica iniziale C1 degli Enti Locali.

Concorso Regione Toscana: come e quando inviare la domanda

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa telematicamente solo dopo la pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale della Regione Toscana.

Generalmente il termine per l’invio delle domande è fissato al 30° giorno successivo alla diffusione del bando. Nell’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è indicata già una data precisa: le ore 12 del 20 Marzo 2020.

Concorso Regione Toscana: prove

La selezione, determinante per l’acquisizione del punteggio e la formulazione della graduatoria finale, potrebbe essere così articolata:

prova preselettiva, eventuale, per una prima scrematura dei candidati;

prova scritta, sulle materie a bando;

prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie e delle attitudini del candidato.

