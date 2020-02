Cedolino pensione febbraio 2020: come leggerlo, le voci, i rimborsi di gennaio

Il cedolino pensione di febbraio 2020 è già andato in pagamento e molti pensionati avranno già avuto modo di riceverlo. Per chi ancora non avesse avuto modo di farlo può visualizzarlo tramite il servizio online Inps.

Ricordiamo che il cedolino pensione è il documento che consente ai pensionati italiani di vedere l’importo erogato ogni mese dall’Inps, visualizzando e verificando i motivi per cui a volte le cifre possono subire variazioni.

Abbiamo avuto modo di vedere purtroppo come già le somme accreditate nel cedolino di gennaio 2020 sia state più basse del dovuto. Niente paura comunque, questo mese l’Inps porrà rimedio effettuando i rimborsi dovuti.

Inps a pubblicato un avviso specifico su come leggere il cedolino pensione di febbraio 2020, le voci che lo compongono, le trattenute fiscali e i conguagli, nonché le riduzioni per le pensioni di importo elevato.

Ecco un riepilogo.

Cedolino pensione febbraio 2020: le trattenute fiscali

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2019. Sono trattenute riferite all’anno precedente ed effettuate in 11 rate.

Proseguono, inoltre, le trattenute fiscali, sempre relative al 2019, nel caso in cui l’ IRPEF mensile del 2019 sia stata pagata in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

In linea generale, tale recupero viene effettuato in 2 rate a decorrere dal mese di gennaio e si conclude con la mensilità di febbraio 2020. Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2020.

Cedolino pensione febbraio 2020: niente trattenute per le prestazioni sociali

Per le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni non ci sarà alcuna trattenuta fiscale.

Cedolino pensione febbraio 2020: rimborsi di gennaio

Come anticipato a inizio articolo, rassicuriamo tutti i pensionati arrabbiati che nella pensione di febbraio vengono restituite le somme erroneamente trattenute ai pensionati a gennaio 2020, riferite al 2019. Si tratta dei casi in cui la quota di pensione relativa all’incremento derivante dall’applicazione della sentenza 70/2015, e perequata tempo per tempo, è stata defalcata dall’importo lordo da gennaio a dicembre 2019.

Di conseguenza, era stato calcolato il debito per il 2019, e l’importo mensile lordo della pensione, a gennaio 2020, era risultato inferiore a quello dovuto.

Cedolino pensione febbraio 2020: ecco un esempio

Per maggiore chiarezza l’Inps ha voluto riportare un esempio di cedolino pensione, per far capire esattamente tutte le voci che saranno inserite e che portano da una pensione lorda X ad un netto Y.

+ 2.455,33 Pensione lorda = importo lordo mensile della pensione correttamente rivalutata per il 2020 + 147,17 Conguaglio per arretrati = rimborso delle trattenute erroneamente effettuate per il 2019 – 68,32 Conguaglio pensione da rinnovo = seconda rata del debito, inclusa nel rimborso + 2.534,18 Importo lordo del pagamento – 0,01 Contributo ex ONPI – 0,35 Conguaglio IRPEF a debito da ricostituzione = recupero IRPEF relativo alla mensilità di gennaio correlato al nuovo importo lordo di pensione – 567,97 Trattenute IRPEF – 36,04 IRPEF anni precedenti da conguaglio arretrati = trattenuta fiscale relativa al rimborso. La somma sarà conguagliata a marzo in sede di consuntivazione fiscale del 2019 – 46,18 Addizionale IRPEF regionale a debito del pensionato anno 2019 – 16,26 Addizionale IRPEF comunale a debito del pensionato anno 2019 + 1.867,37 Importo netto del pagamento

Riduzione pensioni troppo elevate

È stato, inoltre effettuato il ricalcolo a consuntivo di quanto trattenuto nel corso dell’anno 2019.

Nei casi in cui la trattenuta effettuata nel 2019 sia stata superiore al dovuto, viene posto in pagamento l’importo a credito del pensionato.

Nei casi in cui la trattenuta effettuata nel 2019 sia stata inferiore al dovuto, viene applicata la prima trattenuta del recupero che verrà effettuato complessivamente in 3 rate.

Il rimborso fiscale riferito al recupero dell’importo a debito sarà conguagliato con il cedolino di marzo 2020, in sede di consuntivazione fiscale.

Nella tabella, in grassetto, sono riportati degli esempi + 109.086,6600 Pensione lorda – 0,01 Contributo ex ONPI – 30.242,1400 Trattenute IRPEF – 37.432,4400 Riduzione pensione legge 145/2018 = trattenuta mensile relativa all’anno corrente – 20.692,1900 Conguaglio riduzione legge 145 debito 2019 = prima rata del conguaglio relativo al 2019 – 676,5400 Addizionale IRPEF regionale a debito del pensionato anno 2019 – 315,4300 Addizionale IRPEF comunale a debito del pensionato anno 2019 + 19.727,9100 Importo netto del pagamento

Fonte: Inps

© RIPRODUZIONE RISERVATA