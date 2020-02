Concorso Regione Emilia Romagna, 138 Agenti di Polizia Locale: uscite date preselettiva e prova fisica

Pubblicata la data della prova preselettiva del Concorso Regione Emilia Romagna Agenti di Polizia: il 4 Febbraio si svolgerà presso il PalaSport “PalaBigi” di Reggio Emilia.

Il corso-concorso è stato indetto per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 138 posti di Agenti di Polizia Locale, categoria giuridica C e posizione economica C1.

Ai volontari delle Forze Armate sono riservati 27 posti ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lett. b), e 3 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010.

I vincitori verranno assunti nei seguenti Enti Locali del territorio regionale in questo modo:

Vediamo assieme tutte le informazioni su requisiti, modalità di invio domanda e prove.

Sono stati ammessi al Concorso 138 Agenti di Polizia Emilia Romagna gli individui in possesso dei seguenti requisiti:

La domanda di partecipazione doveva essere presentata entro le ore 13 del 20 Gennaio 2020 attraverso il portale di e-Recruiting della Regione Emilia Romagna.

Nel bando sono indicate istruzioni sulla compilazione.

La procedura concorsuale è così organizzata:

E’ già nota la data della prova preselettiva di cultura generale: si terrà il 4 Febbraio 2020 presso il Palasport PalaBigi di Reggio Emilia.

I turni sono:

Variata anche la data della prova fisica: si terrà il 19 Febbraio 2020 presso “A.S. La Fratellanza 1874” di Modena.

Potranno accedervi i candidati classificatisi nelle prime 414 posizioni e i candidati in ex aequo con l’ultimo posto utile.

Il corso si svolgerà a partire da giugno 2020 e verrà considerato come prima formazione obbligatoria. Nel mese di luglio potrebbe già essere disponibile la graduatoria finale.

