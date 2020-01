Concorso Comune Roma 2020: quando verrà attivato e per quali profili

Aria di novità nell’Amministrazione Capitolina: la prossima primavera è atteso un Concorso Comune Roma 2020 per l’assunzione di 1512 figure professionali a diversi livelli.

In particolare:

1470 figure non dirigenziali ;

; 42 dirigenti.

La notizia, diffusa sul sito istituzionale lo scorso 17 gennaio, fa riferimento alle decisioni previste dal piano assunzionale 2020/2022, fortemente voluto dalla sindaca Virginia Raggi e dalla giunta per un rinnovo generazionale dell’Amministrazione.

Nei prossimi paragrafi tutte le informazioni in chiaro.

Concorso Comune Roma: obiettivi del piano

“Programmare il futuro dell’Amministrazione Capitolina con sguardo prospettico, per rafforzare i servizi”.

Questo l’obiettivo che si evince dalle prime righe del comunicato reso noto sul sito di Roma Capitale. Le nuove assunzioni mirano a consolidare i servizi dell’Ente e a favorire il ricambio di personale, dando spazio ai giovani e a nuove professionalità.

Già negli ultimi anni, e precisamente dal 2016, la macchina amministrativa capitolina si è orientata in quest’ottica. Tanto che, ad oggi, sono stati rafforzati determinati settori con circa 6000 unità: amministrativi, insegnanti, agenti di Polizia Locale, tecnici e giardinieri.

“Grazie alle assunzioni effettuate tra il 2016 e il 2020 è stato garantito un ricambio pari al 26% dei dipendenti capitolini” e ancora “i nuovi assunti sono stati assegnati ai diversi uffici sulla base di una precisa analisi dei fabbisogni effettivi, con lo scopo primario di erogare i servizi in modo funzionale ed efficiente. In quest’ottica è stato impostato anche il lavoro di pianificazione sulle procedure ancora aperte, consentendo lo smaltimento di buona parte delle vecchie graduatorie e l’inserimento di tutti gli idonei vincitori”.

Il piano assunzionale 2020-2022, promosso dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, dall’assessore Antonio De Santis e dal direttore del dipartimento Risorse Umane, Angelo Ottavianelli, vedrà quindi 1512 professionalità dirigenziali e non dirigenziali a sostegno delle diverse aree dell’Ente. Vediamo quali nel prossimo paragrafo.

Concorso Comune Roma: profili richiesti

Nel comunicato pubblicato sul sito del Comune di Roma Capitale è stato indicato lo specifico riferimento di posti e professionalità necessarie per l’Ente. Il maxi concorso porterà al reclutamento di:

20 funzionari avvocati;

100 funzionari amministrativi;

80 funzionari servizi educativi;

80 funzionari servizi tecnici;

140 funzionari assistenti sociali;

250 istruttori amministrativi;

100 istruttori servizi informatico-telematici;

200 istruttori tecnici costruzioni, ambiente e territorio;

500 istruttori di Polizia Locale.

Il Concorso Comune di Roma vedrà l’introduzione di due nuove figure professionali: il Funzionario del Servizi Tecnici e l’Istruttore Servizi Informatici e Telematici. La prima contribuirà ad irrobustire la programmazione e la progettazione di opere pubbliche, la riqualificazione urbana e ambientale. La seconda professionalità invece “allineerà la macchina amministrativa capitolina ai bisogni di modernizzazione, soprattutto in relazione alle nuove tecnologie e ai processi di digitalizzazione”.

Oltre al personale indicato, ben 895 unità verranno selezionate dallo scorrimento di graduatorie ancora aperte. Inoltre, potrebbe essere prevista una procedura ad hoc per aumentare l’organico dei Vigili del Fuoco.

Concorso Comune Roma: bando

Ancora non è nota la data di pubblicazione del bando di Concorso Comune di Roma in Gazzetta. Alcune fonti non ufficiali avrebbero indicato la prossima primavera, precisamente nei mesi di marzo e aprile.

Seguendo queste tempistiche, la procedura di selezione dovrebbe terminare nell’autunno per consentire l’operatività già nel 2022.

