Concorso Comune Cagliari, 61 Istruttori amministrativo-contabili: come candidarsi e cosa studiare

Fino al 2022 la grande ondata di concorsi coinvolgerà anche gli enti locali della Regione Sardegna. Il 14 gennaio nella Gazzetta Ufficiale n.4 è stata bandita la procedura, per soli esami, per 61 posti di Istruttore amministrativo-contabile a tempo indeterminato.

Si tratta di un Concorso Pubblico per diplomati, in quanto l’inquadramento verrà effettuato in categoria C e posizione economica iniziale C1.

Per avere informazioni su posti a disposizione, riserve, requisiti di accesso, prove e programmi continua la lettura. Nei prossimi paragrafi tratteremo le principali informazioni sul concorso Comune Cagliari.

Concorso Comune Cagliari: posti a bando

I posti autorizzati per il Concorso 61 Istruttori Amministrativo-Contabili Cagliari sono 61. Di questi ne sono riservati:

12 per il personale interno all’Ente;

18 per i volontari delle Forze Armate.

Concorso Comune Cagliari: requisiti

Entro l’ultima data utile per l’invio delle domande, i candidati devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di un Paese terzo;

italiana, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di un Paese terzo; godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età di collocamento a risposo d’ufficio;

non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età di collocamento a risposo d’ufficio; idoneità fisica all’impiego ;

; non aver riportato condanne penali che impediscano le costituzione di un rapporto d’impiego;

non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, salvo la riabilitazione, per reati previsti e puniti dagli artt. 424, 425 e 635 del Codice Penale;

non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti, dispensanti o dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

posizione regolare nei confronte degli obblighi di leva;

diploma di maturità.

Bando 61 Istruttori Cagliari

Concorso Comune Cagliari: modalità di invio domanda

La domanda di partecipazione, le relative dichiarazioni e i documenti da allegare, devono essere trasmessi entro il 13 Febbraio 2020.

La candidatura dovrà essere compilata e inviata mediante il sito www.comune.cagliari.it, autenticandosi con le credenziali Spid e seguendo la procedura indicata. Sul sito del Comune di Cagliari è allegata la Guida operativa alla piattaforma.

Leggi la guida

Una volta inviata la domanda non sarà possibile modificarla per correggere errori. In questo caso sarà necessario trasmettere un’ulteriore istanza che andrà a sostituire la precedente.

Concorso Comune Cagliari: prove

Una volta scaduti i termini per la partecipazione, inizierà la fase vera e propria del Concorso: la procedura di selezione.

Sono previste le seguenti prove:

preselezione , attivata con almeno 300 domande ricevute e consistente in quiz a risposta multipla sulle materie d’esame e sulle tipologie di ragionamento (logico, deduttivo e numerico);

, attivata con almeno 300 domande ricevute e consistente in quiz a risposta multipla sulle materie d’esame e sulle tipologie di ragionamento (logico, deduttivo e numerico); prova scritta , a contenuto teorico – pratico, si compone di un elaborato ovvero nella risoluzione di quiz a risposta sintetica sulle materie a bando;

, a contenuto teorico – pratico, si compone di un elaborato ovvero nella risoluzione di quiz a risposta sintetica sulle materie a bando; colloquio orale, una discussione interdisciplinare per verificare la conoscenza delle discipline, della lingua inglese al livello B1 e le potenzialità sull’uso della tecnologia.

Il giorno delle prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento d’identità, pena l’esclusione dalla procedura.

Concorso Comune Cagliari: cosa studiare

Le materie su cui verteranno le prove sono:

Ordinamento istituzionale, finanziario, contabile delle Autonomie Locali;

Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

Elementi di diritto civile, diritto penale e procedura penale, con riferimento ai reati contro la Pa;

Rapporto contrattuale di pubblico impiego e regime di responsabilità dei dipendenti;

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Normativa sull’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori;

Normativa in materia di privacy, trasparenza, accesso civico e generalizzato.

Per la preparazione consigliamo il volume di Maggioli Editore:

L’IMPIEGATO DEL COMUNE Manuale per concorso istruttore direttivo e funzionario S. Biancardi, C. Costantini, E. Lequaglie, L. Oliveri, M. Quecchia, N. Rinaldi, G. Uderzo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa e dell’area contabile negli Enti locali. Disponibile...



© RIPRODUZIONE RISERVATA