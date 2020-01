Concorso Comune Milano, 201 Istruttori amministrativo-contabili: uscite date prova scritta

Sul sito Istituzionale dell’Amministrazione Comunale è stata pubblicata la data della prova scritta del Concorso Comune Milano per 201 istruttori Amministrativo-Contabili: si terrà il 12 Febbraio 2020 al Palalido Allianz Cloud di Milano.

La procedura è stata pubblicata a seguito della determinazione n.5262 del 30 ottobre 2019 e finalizzata all’assunzione di 201 Istruttori amministrativo-contabili, in categoria C e posizione economica C1.

Approfondiamo punto per punto le informazioni contenute nel bando in merito a requisiti, modalità di invio della domanda e prove selettive.

Per partecipare al Concorso Milano è sufficiente il possesso dei requisiti richiesti per tutte le selezioni pubbliche. Ovvero:

Ai fini della partecipazione è richiesto un diploma di maturità, anche estero purchè considerato equivalente con apposito provvedimento.

La domanda di partecipazione deve essere redatta telematicamente e trasmessa entro le ore 12 del 29 Novembre 2019.

Oltre alle dichiarazioni che ciascun candidato deve inserire nella domanda, devono essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:

La procedura selettiva comprende una prova preselettiva, una scritta e un’orale. Il punteggio finale è dato dalla somma delle valutazioni delle ultime due prove.

La prova preselettiva, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 800, verterà su abilità logico-matematiche, numeriche, di ragionamento e/o materie a bando. Il grado di conoscenza delle suddette discipline verrà verificato con la somministrazione di quesiti a risposta multipla.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato e/o risoluzione di quiz a risposta chiusa e/o sintetica sulle materie dell’orale.

Il colloquio finale valuterà la preparazione del candidato sulle discipline, sulle apparecchiature informatiche principali e sulla lingua inglese.

La prova preselettiva si è tenuta nei giorni 5 e 6 dicembre 2019 presso il Palalido Allianz Cloud di Milano.

In particolare:

Nella stessa sede, il 12 Febbraio 2020, si svolgerà la prova scritta.

Una volta usciti gli esiti della prova scritta verrà stilata una graduatoria provvisoria per assunzioni a tempo determinato per un massimo di 6 mesi. La sua validità sarà subordinata alla pubblicazione della graduatoria finale.

Al termine della procedura selettiva verrà formulata la graduatoria triennale di merito che potrebbe essere utilizzata per altre assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, nella medesima Amministrazione.

Per la preparazione consigliamo:

AA.VV.,

Maggioli Editore

2019,

Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa e dell’area contabile negli Enti locali. IndiceNOZIONI...