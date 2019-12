Legge di Bilancio 2020, tutti i concorsi pubblici autorizzati nel nuovo anno

Con il voto definitivo alla Camera si è concluso l’iter parlamentare per l’approvazione del Disegno di Legge di Bilancio 2020, che notifica il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

La legge doveva essere approvata entro il 31 dicembre 2019 per consentirne l’entrata in vigore il 1 gennaio 2020. Oltre a sancire importanti misure fiscali, indica anche previsioni di spesa per i Concorsi Pubblici da bandire nel nuovo anno.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta, vediamo assieme tutte le procedure previste.

Legge di Bilancio 2020: il testo ufficiale approvato

Sul sito del Senato della Repubblica alla voce “disegni di legge” è presente la scheda di approfondimento dell’atto Senato n.1586, registrato alla Camera come atto n.2305.

Il Ddl di Bilancio contiene la nuova manovra 2020 con tutte le misure fiscali del Governo confermate o autorizzate per il nuovo anno.

Per una lettura completa indichiamo il link diretto al testo definitivo approvato, continuando la lettura invece ci soffermeremo sui Concorsi pubblici 2020.

Legge di Bilancio 2020: concorsi pubblici previsti

Nel Ddl di Bilancio sono indicati:

scorrimenti di graduatorie di precedenti procedure per le Pubbliche Amministrazioni e i Ministeri (es. Concorso 380 allievi Guardia di Finanza e Concorso Polizia di Stato);

di precedenti procedure per le Pubbliche Amministrazioni e i Ministeri (es. Concorso 380 allievi Guardia di Finanza e Concorso Polizia di Stato); istituzione dell’ Albo degli idonei e dei vincitori nei concorsi pubblici, al quale potranno iscriversi idonei o vincitori dei concorsi non riservati a categorie specifiche di partecipanti;

nei concorsi pubblici, al quale potranno iscriversi idonei o vincitori dei concorsi non riservati a categorie specifiche di partecipanti; proroga validità delle graduatorie al 31 dicembre 2021;

al 31 dicembre 2021; autorizzazione alle assunzioni dei vincitori (es. Segretari Comunali, Dirigenti Scolastici);

dei vincitori (es. Segretari Comunali, Dirigenti Scolastici); estensione delle dotazioni organiche rispetto al personale già autorizzato;

espletamento di nuovi concorsi.

In questa tabella indichiamo le procedure concorsuali autorizzate per il prossimo anno.

Enti e Ministeri Procedure autorizzate Ministero della Giustizia 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria nel triennio 2020/2022;

50 unità di personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale;

100 unità di personale del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, nei ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di servizio sociale, area III e posizione economica F1;

autorizzata l’assunzione dei vincitori del Concorso Magistratura pubblicato nel dicembre 2019. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Concorso Carriera Diplomatica per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Concorso Straordinario Secondaria che consentirà l’abilitazione dei docenti, in attuazione del DL 10 Ottobre 2019;

Concorso pedagogista scolastico ed educatore scolastico ( qui il riferimento completo Ministero della Difesa assistenti, II area funzionale;

personale in III area;

mobilità interna di personale dalla I alla II area e dalla II alla III;

personale per Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ministero dell’Interno Dal 1 Ottobre 2021 il Ministero potrà assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia Ministero Ambiente Profili amministrativi e tecnici (biologi, economisti ed ingegneri ambientali, naturalisti, forestali, geologici, etc) Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 150 unità di personale non dirigenziale area II, di cui 100 appartenenti alla posizione economica F2 e 50 alla posizione economica F1 Osservatorio Internazionale sulle Vittime civili nei conflitti 50 unità di personale non dirigenziale III area funzionale e posizione economica F1 Corte dei Conti 25 referendari nel ruolo di personale di Magistratura Ministero per lo Sviluppo Economico Oltre alle 77 unità già autorizzate: 309 unità di personale non dirigenziale nell’area III e posizione economica F1;

318 unità di personale non dirigenziale nell’area II e posizione economica F1 Ice – Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese italiane 50 unità di personale non dirigenziale della III area funzionale e posizione economica F1 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Da luglio 2020 fino a 50 unità di personale non dirigenziale, di cui: 28 nella III area funzionale e posizione economica F1;

22 nella II area funzionale e posizione economica F2 Avvocatura dello Stato Nel triennio 2020/2022: 2 unità di area III e fascia retributiva F3;

8 unità area III e fascia F1;

15 unità area II e fascia F2

