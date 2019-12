Concorsi Comune di Genova, nuovo bando per 55 funzionari Polizia Locale

Pubblicati i primi bandi per l’assunzione di diverse figure professionali presso il Comune di Genova. Il piano di reclutamento vedrà 1.168 posti occupati entro il 2021, di cui 600 già nel 2019.

Concorsi Comune di Genova: 55 funzionari di Polizia Locale

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2019 è stato pubblicato il bando di Concorso 55 funzionari Polizia Locale Genova per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato in categoria D e posizione economica D1. La selezione sarà per soli esami.

Bando 55 funzionari Polizia Locale Genova

Requisiti di partecipazione

I candidati per partecipare devono essere in possesso dei requisiti generali, richiesti per tutte le selezioni pubbliche, e dei seguenti specifici:

diploma di laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza o Economia e Commercio o corrispondente laurea specialistica/magistrale ai sensi del vigente ordinamento;

in Scienze Politiche, Giurisprudenza o Economia e Commercio o corrispondente laurea specialistica/magistrale ai sensi del vigente ordinamento; patente di guida di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti), se compatibile con i requisiti seguenti;

di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti), se compatibile con i requisiti seguenti; requisiti fisici richiesti per la professione (acutezza visiva, visus, senso cromatico e funzione uditiva);

richiesti per la professione (acutezza visiva, visus, senso cromatico e funzione uditiva); requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli per il porto d’armi per la difesa personale.

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta e trasmessa con procedura telematica entro il 9 Gennaio 2020.

Prove di selezione

La procedura selettiva è così organizzata:

preselezione , un questionario a risposta multipla sulle materie delle prove scritte e orali;

, un questionario a risposta multipla sulle materie delle prove scritte e orali; prove di efficienza fisica ;

; due prove scritte , redazione di un elaborato, un progetto, formazione di schemi o atti amministrativi/tecnici, quesiti a risposta multipla o sintetica;

, redazione di un elaborato, un progetto, formazione di schemi o atti amministrativi/tecnici, quesiti a risposta multipla o sintetica; prova orale, un colloquio sulle materie delle prove scritte e ulteriori, lingua inglese e applicazioni informatiche più diffuse.

Il 20 Gennaio si terrà la preselettiva, il 24 le prove di efficienza fisica e il 31 gennaio le prove scritte.

Concorsi Comune di Genova: 28 istruttori tecnici

Il Comune di Genova ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 28 posti di istruttore servizi tecnici, categoria C e posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato per le annualità 2019, 2020 e 2021.

Bando per 28 istruttori tecnici Comune di Genova

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso tutti gli individui in possesso dei requisiti generali e specifici per l’accesso alla professione.

I requisiti generali sono:

cittadinanza italiana o di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, oppure parentela con un cittadino di uno degli Stati membri purché con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o ancora cittadinanza in paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria.

italiana o di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, oppure parentela con un cittadino di uno degli Stati membri purché con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o ancora cittadinanza in paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria. godimento dei diritti civili e politici ;

; adeguata conoscenza della lingua italiana ;

; età non inferiore a 18 anni ;

; non avere riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto lavorativo presso la Pubblica Amministrazione;

per i candidati maschi nati fino al 1985, posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

non essere stati destituiti, decaduti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Inoltre, occorre, essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici legati alla professione:

diploma di maturità Tecnologico, con indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio

diploma di Geometra o Perito Industriale in edilizia

titolo di laurea in Architettura o Ingegneria (qui il dettaglio delle lauree ammesse di nuovo e vecchio ordinamento).

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Domanda di partecipazione

Le domande dovevano pervenire entro e non oltre il 6 Maggio 2019, esclusivamente tramite la procedura telematica presente sul sito e previo pagamento della quota di partecipazione.

Invio domanda

Prove di selezione

L’iter di selezione è il seguente:

prova preselettiva (eventuale), con quesiti a risposta multipla sulle materie indicate come programma delle prove;

(eventuale), con quesiti a risposta multipla sulle materie indicate come programma delle prove; prova scritta , consistente nella redazione di atti amministrativi o tecnici, quesiti a risposta multipla o a risposta sintetica nelle materie indicate dal bando;

, consistente nella redazione di atti amministrativi o tecnici, quesiti a risposta multipla o a risposta sintetica nelle materie indicate dal bando; prova orale, con verifica della conoscenza delle discipline oggetto d’esame, della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Il 9 maggio è stata pubblicata sul sito dell’ente la comunicazione in merito alla preselettiva, che si terrà il 13 maggio 2019. Contestualmente è stato reso noto l’elenco degli ammessi.

Comunicazione del 9 Maggio

Al termine della procedura selettiva verrà formata una graduatoria, con validità triennale, sulla base dei punteggi della prova scritta e della prova orale e dei titoli di merito.

Preparazione

Per la preparazione consigliamo il seguente volume:

Concorso 28 Istruttori Servizi Tecnici Comune di Genova



Concorsi Comune di Genova: 58 funzionari servizi amministrativi

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando per la selezione, per soli esami, di 58 funzionari di servizi amministrativi categoria D e posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato da assumere fino al 2021.

Bando 58 funzionari servizi amministrativi Comune di Genova

Requisiti di partecipazione

Al concorso possono candidarsi tutti gli individui in possesso dei requisiti generali per concorrere alle selezioni pubbliche e di uno dei seguenti requisiti specifici:

diploma di laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza o Economia e Commercio secondo l’ordinamento vigente;

laurea magistrale o specialistica equiparata;

laurea triennale di vecchio ordinamento (dettaglio nel bando).

Invio domanda

Le domande di partecipazione dovevano essere inviate entro e non oltre il 6 Maggio 2019, esclusivamente tramite la procedura telematica sul sito del Comune di Genova.

E’ prevista una quota di partecipazione alla selezione da versare entro i termini indicati.

Iscrizione al bando

Prove di selezione

La procedura selettiva prevede:

prova preselettiva , con un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie indicate nel programma delle prove scritte e orali;

, con un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie indicate nel programma delle prove scritte e orali; due prove scritte , consistenti nella redazione di un elaborato, di un progetto, di uno o più atti amministrativi oppure da quesiti a risposta multipla o a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando;

, consistenti nella redazione di un elaborato, di un progetto, di uno o più atti amministrativi oppure da quesiti a risposta multipla o a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando; prova orale, un colloquio sulle discipline delle prove scritte e su ulteriori argomenti citati, oltre a un accertamento della conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.

La graduatoria finale avrà una validità di 3 anni.

Il 10 Maggio, contestualmente all’elenco degli ammessi, è stata pubblicata la comunicazione in merito alle prove: il 14 Maggio 2019 avrà luogo la preselettiva.

Comunicazione del 10 maggio

Preparazione

Per prepararsi adeguatamente alle prove suggeriamo il seguente volume:

Concorso 58 Funzionari Amministrativi Comune di Genova



Concorsi Comune di Genova: 91 istruttori servizi amministrativi

Il Comune di Genova ha bandito un concorso per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 91 istruttori dei servizi amministrativi categoria C e posizione economica C1 secondo le programmazioni annuali dal 2019 al 2021.

Bando 91 istruttori servizi amministrativi Comune di Genova

Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla selezione è necessario il possesso dei requisiti generali e di uno dei seguenti requisiti specifici:

diploma di maturità;

titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto ed equivalente per il sistema italiano.

I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso pubblico devono essere posseduti alla data di avviamento a selezione.

Invio domanda

Le domande per partecipare alla selezione pubblica dovevano essere redatte per via telematica entro e non oltre il 6 maggio 2019. Inoltre, è prevista una quota da versare per prendere parte alla procedura selettiva.

Invio domanda di partecipazione

Prove di selezione

La procedura di selezione è la seguente:

prova preliminare (eventuale), consistente in un questionario a risposta multipla sulle materie indicate come programma nel bando;

(eventuale), consistente in un questionario a risposta multipla sulle materie indicate come programma nel bando; prova scritta , con la redazione di un elaborato, di un progetto o di uno o più atti amministrativi o tecnici oppure quesiti a risposta multipla o sintetica sulle materie indicate;

, con la redazione di un elaborato, di un progetto o di uno o più atti amministrativi o tecnici oppure quesiti a risposta multipla o sintetica sulle materie indicate; prova orale, sulle materie della prova scritta con ulteriore verifica della conoscenza della lingua inglese e delle procedure informatiche necessarie alla professione.

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria con validità triennale.

Il 17 Maggio 2019 è stata pubblicata la comunicazione sul rinvio del diario al 18 Giugno: visto l’elevato numero di richieste ricevute il Comune di Genova ha dovuto riorganizzare la selezione.

La preselettiva si terrà il 4 settembre 2019, il 26 Agosto è stato pubblicato l’avviso con luogo e orario di convocazione dei partecipanti.

Leggi convocazioni e calendario prove

Preparazione

Consigliamo il seguente kit per la preparazione delle diverse prove:

Concorso 91 Istruttori Amministrativi Comune di Genova



