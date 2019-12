Concorso Oss Liguria, 274 posti: riserve, requisiti di ammissione e prove

Nuova procedura concorsuale per lavorare nelle Aziende, Enti e Istituti del Servizio Sanitario Locale della Regione Liguria. I candidati verranno selezionati sulla base dei titoli posseduti e degli esami.

A darne notizia il Bollettino Ufficiale n.49 del 04.12.2019, nel quale è stato pubblicato il bando di Concorso Oss Liguria unificato, per la copertura di 274 posti a tempo indeterminato di Operatore Socio Sanitario, categoria B e livello economico senior.

In questo articolo vedremo in sintesi: posti a disposizione, requisiti di ammissione, modalità di invio domanda e procedura selettiva.

Concorso Oss Liguria: posti e riserve

Sono 274 i posti a tempo indeterminato che verranno assegnati ai vincitori del Concorso Oss Liguria. Di questi sono riservati:

28 al personale interno ;

; 76 ai volontari delle Forze Armate delle categorie indicate nel bando.

I posti a disposizione sono così ripartiti:

19 presso l’Asl 1;

52 oressi l’Asl 2;

188 per le Aziende dell’Area Metropolitana genovese;

15 per l’Asl 4.

Il candidato in fase di compilazione della domanda deve indicare la sede alla quale intende essere assegnato.

Concorso Oss Liguria: requisiti

I candidati al Concorso Oss per essere ammessi devono essere in possesso di requisiti generali e specifici, come:

cittadinanza italiana, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e loro familiari, di Paesi Terzi purchè titolari di un regolare titolo di soggiorno o status;

italiana, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e loro familiari, di Paesi Terzi purchè titolari di un regolare titolo di soggiorno o status; idoneità fisica all’impiego ;

; età superiore ai 18 anni ma inferiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio;

ma inferiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere esclusi dall’ elettorato attivo ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per le motivazioni indicate;

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per le motivazioni indicate; non aver subito condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto di impiego;

o che impediscano la costituzione del rapporto di impiego; licenza media o assolvimento dell’obbligo scolastico ;

o ; attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, ottenuto con superamento del corso di formazione.

I requisiti devono essere necessariamente posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Concorso Oss Liguria: invio domanda

Il termine fissato per la presentazione delle domande è entro le ore 12 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

La domanda dovrà essere prodotta con la procedura telematica attivata sul sito concorsi-alisa.regione.liguria.it.

Nel bando sono indicate le istruzioni per l’iscrizione alla piattaforma e al Concorso Oss.

Concorso Oss Liguria: prove

La procedura concorsuale prevede le seguenti prove:

preselezione , risoluzione di un test con domande a risposta multipla sulle capacità logiche e di ragionamento, sulle capacità relazionali e di problem solving applicabili a situazione operative, sulle materie di studio legate alla mansione e sull’organizzazione del Servizio Sanitario della Regione Liguria;

, risoluzione di un test con domande a risposta multipla sulle capacità logiche e di ragionamento, sulle capacità relazionali e di problem solving applicabili a situazione operative, sulle materie di studio legate alla mansione e sull’organizzazione del Servizio Sanitario della Regione Liguria; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti o ancora soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti connessi alla qualifica di Oss;

, esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti o ancora soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti connessi alla qualifica di Oss; prova orale, un colloquio sulle materie della prova pratica, lingua inglese ed elementi base di informatica.

Per la preparazione consigliamo:

