Concorso Regione Lazio, 355 posti: pubblicate date prova preselettiva e banca dati

C’è il diario della prova preselettiva e la banca dati del Concorso Regione Lazio per i 7 bandi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di 355 assistenti ed esperti a potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro.

Il 29 Ottobre nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono state rese note le date delle preselettive per 60 Assistenti e 200 Esperti del mercato e servizi per il lavoro. Di quest’ultima selezione è disponibile anche la banca dati.

Le date per le altre procedure saranno comunicate nel BUR del 17 Dicembre. Approfondiamo nei prossimi paragrafi la procedura concorsuale e le principali informazioni utili sulle prove.

Concorso Regione Lazio: prove

Le procedura di selezione del Concorso Regione Lazio prevede:

prova preselettiva , attivata qualora le domande pervenute siano superiori al numero limite indicato nei bandi, con quiz psicoattitudinali e/o su cultura generale;

, attivata qualora le domande pervenute siano superiori al numero limite indicato nei bandi, con quiz psicoattitudinali e/o su cultura generale; due prove scritte , di cui una a carattere pratico o teorico-pratico, consistenti in un elaborato o un questionario a risposta breve sulle materie indicate nei bandi;

, di cui una a carattere pratico o teorico-pratico, consistenti in un elaborato o un questionario a risposta breve sulle materie indicate nei bandi; prova orale, un colloquio sulle discipline delle prove scritte e su ulteriori argomenti tra cui:

– delitti contro la Pubblica amministrazione;

– normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

– normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

– conoscenza della lingua inglese;

– conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani.

Il diario delle prove verrà pubblicato almeno 15 giorni prima dell’effettivo svolgimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale.

Concorso Regione Lazio: preselettiva

La prova preselettiva dei Concorsi Regione Lazio verrà attivata qualora il numero delle domande sia superiore alla quantità indicata in ogni bando.

Ad esempio:

200 Esperti di Mercato e Servizi per il Lavoro , oltre le 1000 domande;

, oltre le 1000 domande; 20 Esperti Statistici, 20 Esperti di Comunicazione e Relazioni Istituzionali e 20 Esperti Area Informatica , oltre le 100 domande;

e , oltre le 100 domande; 10 Esperti Service Designer , oltre le 50 domande;

, oltre le 50 domande; 60 Assistenti di Mercato e Servizi per il Lavoro , oltre le 300 domande;

, oltre le 300 domande; 25 Esperti di valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, oltre le 125 domande.

La prova verterà su quesiti a carattere psicoattitudinale e/o sulle materie di cultura generale.

Saranno ammessi a continuare la selezione i candidati collocati nei posti fino a 3 volte il numero dei posti messi a concorso. Il numero può aumentare solamente in caso di ex aequo. L’esito della prova preselettiva non concorrerà a formare il voto finale della graduatoria di merito.

Diario e banca dati

Nel BUR del 29 Ottobre 2019 è stata data notizia in merito all’attivazione della preselettiva per 200 Esperti di Mercato e Servizi per il Lavoro e 60 Assistenti di Mercato e Servizi per il Lavoro (leggi l’avviso del BUR Lazio). Per tutti gli altri profili verrà notificato il 17 dicembre 2019.

La banca dati invece è uscita per la prima selezione.

Aggiornamenti su preselettiva e banca dati

Le date delle preselettive sono le seguenti:

200 Esperti Mercato e Servizi per il Lavoro – 10, 11, 12 e 13 dicembre 2019 presso l’Ergife Palace Hotel di Roma. Il 19 Novembre verrà data comunicazione in merito a orari, calendario e banca dati.

presso l’Ergife Palace Hotel di Roma. Il 19 Novembre verrà data comunicazione in merito a orari, calendario e banca dati. 60 Assistenti Mercato e Servizi per il Lavoro – 16, 17, 18, 19 e 20 dicembre 2019 presso l’Ergife Palace Hotel. Verrà data comunicazione su orario, calendario e banca dati nel Bur del 26 novembre.

Concorso Regione Lazio: come prepararsi

Per la preparazione della prova preselettiva dei Concorsi Regione Lazio consigliamo il seguente volume, a cura di Giuseppe Cotruvo con:

Cultura generale;

Logica;

Carattere psicoattitudinale;

Competenze informatiche;

Lingua inglese.

Il volume si compone di parte manualistica e quiz a risposta multipla, tratti anche da prove e da banche dati ufficiali, con spiegazioni sul procedimento logico per individuare la risposta corretta.

Nella sezione online, inoltre, sono fornite le videolezioni del Metodo Cotruvo per imparare le tecniche di risoluzione delle diverse tipologie di quiz e il simulatore online con ulteriori esercitazioni.

