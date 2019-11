Concorso Agenzia Dogane 2019, 40 posti in terza area: pubblicate istruzioni preselettiva e banca dati

Sul sito dell’Agenzia delle Dogane sono state rese note le istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva per la procedura, per titoli ed esami, a 40 posti in III area, fascia F1, della Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta.

La prova del Concorso Agenzia Dogane 2019 è fissata al 9 Dicembre 2019 presso il Centro Congressi sito al Porto Antico di Genova modulo 10 in due turni:

ore 9: candidati con lettera del cognome dalla A alla L;

ore 15: candidati con lettera del cognome dalla M alla Z.

Contestualmente è stata pubblicata la banca dati dei quesiti che potrebbero essere estratti in sede d’esame senza le relative soluzioni.

Vediamo assieme le istruzioni per lo svolgimento della prova.

Le selezioni attive per l’Agenzia delle Dogane

Concorso Agenzia Dogane 2019: come si svolge la preselettiva

Il questionario, della durata di 50 minuti, è composto da 60 quesiti a risposta multipla con solo una opzione esatta.

Ogni batteria estratta per lo svolgimento conterrà 13 quesiti di logica verbale, 16 di logica deduttiva, 14 di logica matematica, 10 di logica precisione e 7 di logica spaziale.

Leggi l’avviso

Identificazione

Il giorno convocazione all’orario stabilito i candidati dovranno presentarsi per l’identificazione muniti di:

documento d’identità;

domanda di ammissione al concorso e relativa ricevuta.

Valutazione

Ad ogni quesito sarà assegnato il seguente punteggio:

1 per ogni risposta esatta;

0 per ogni risposta non data;

-0,66 per ogni risposta errata o multipla.

Ammissione alla prova scritta

Verranno ammessi alla prova scritta i primi 120 candidati presenti nell’elenco in ordine di merito, nonchè coloro che abbiano conseguito lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 190° posto.

Concorso Agenzia Dogane 2019: banca dati

Oltre all’avviso contenente le istruzioni sulla prova preselettiva è stato pubblicata la banca dati, dalla quale verranno estrapolati i quesiti.

Non è indicata la risposta corretta tra le varie alternative. Il link per ognuna:

Per la preparazione della prova consigliamo:

Concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli . Prova preselettiva Manuale e Quiz Giuseppe Cotruvo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale è un valido supporto per la preparazione alla prova preselettiva dei concorsi per Funzionari e Assistenti doganali presso l’Agenzia Dogane e Monopoli.La prova di preselezione prevista dal bando consiste in un test a risposta multipla per accertare le capacità matematiche, logiche...



© RIPRODUZIONE RISERVATA