Concorso 17 Istruttori Ravenna: cosa sapere delle assunzioni area Culturale e Amministrativo-Contabile

Il Comune di Ravenna ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 14 posti di Istruttore Amministrativo Contabile e 3 di Istruttore direttivo culturare in categoria D, a tempo pieno e indeterminato.

Il bando di Concorso 17 Istruttori Ravenna è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami del 18 ottobre 2019 n. 83 e sul sito istituzionale dell’Ente.

Fino al 18 Novembre 2019 sarà possibile candidarsi, vediamo quindi per ogni procedura le informazioni principali per partecipare.

Concorso 17 Istruttori Ravenna: area culturale

Il primo bando di Concorso Ravenna mira all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 Istruttori direttivi culturali in categoria D e posizione economica D1 da assegnare a:

Museo d’Arte della città ;

; Istituzione Biblioteca Classense ;

; U.O. Politiche ed Attività Culturali.

E’ fatta riserva di 1 posto al personale già dipendente nel Comune di Ravenna in categoria C e 1 posto ai volontari delle Forze Armate.

In assenza di candidati riservatari i posti verranno assegnati in ordine di graduatoria.

Bando 3 IDC Ravenna

Requisiti

Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

titolo di studio universitario come Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma di Laurea o Diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali in regola con le specificità indicate nel bando;

come Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma di Laurea o Diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali in regola con le specificità indicate nel bando; cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato Membro con godimento dei diritti civili e politici nel Paese di appartenenza o provenienza e conoscenza della lingua italiana, oppure cittadinanza in Stato Non Membro con i suddetti requisiti per cittadini esteri e titolarità del permesso di soggiorno;

italiana, cittadinanza di uno Stato Membro con godimento dei diritti civili e politici nel Paese di appartenenza o provenienza e conoscenza della lingua italiana, oppure cittadinanza in Stato Non Membro con i suddetti requisiti per cittadini esteri e titolarità del permesso di soggiorno; maggiore età ;

; idoneità fisica all’impiego ;

; godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

anche negli Stati di appartenenza o provenienza; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ;

; iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza;

del Comune di residenza; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego statale in riferimento alle casistiche citate nel bando;

da un impiego statale in riferimento alle casistiche citate nel bando; non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro.

Invio domande

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse con la procedura online attiva sul sito istituzionale del Comune di Ravenna, entro il 18 Novembre 2019.

Candidati qui

Per autenticarsi al sistema occorrono le credenziali SPID oppure il codice fiscale.

Prove

La procedura di selezione mira a verificare la professionalità dei candidati in merito alle attività che andranno a svolgere, la capacità di risolvere i problemi, competenze personali e organizzative. Prevede:

prova scritta , a contenuto tecnico-professionale, quesiti a risposta chiusa o sintetica o casi operativi di cui ad oggetto le materie a bando;

, a contenuto tecnico-professionale, quesiti a risposta chiusa o sintetica o casi operativi di cui ad oggetto le materie a bando; prova orale, un colloquio di approfondimento sulla prova scritta, simulazione di casi pratici o verifica di conoscenze e competenze specifiche.

La graduatoria ha validità 3 anni dalla relativa pubblicazione.

Diario prove

Il 6 dicembre alle 15:30 si terrà la prova scritta presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “N. Baldini” di Ravenna.

I colloqui orali invece si terranno in più giornate a partire dal 19 dicembre presso la Residenza Municipale di Ravenna.

Concorso 17 Istruttori Ravenna: area amministrativo-contabile

Il secondo bando di Concorso Ravenna pubblicato avvia la procedura per selezionare a tempo indeterminato e pieno 14 Istruttori direttivi amministrativo-contabili in categoria D e posizione economica D1.

I posti sono così ripartiti:

13 presso il Comune di Ravenna sulle annualità 2020 e 2021;

sulle annualità 2020 e 2021; 1 presso l’Ente Parco Regionale del Delta del Po di Comacchio, per l’anno 2020.

Dei posti in Comune, 7 sono riservati ai dipendenti inquadrati in categoria C e ai volontari delle Forze Armate. Le quantità sono ripartite sulle diverse annualità di cui è dato dettaglio nel bando.

Bando 14 IDAC Ravenna

Requisiti

Di seguito elenchiamo i requisiti necessari per accedere alla procedura:

titolo di studio universitario come Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma di Laurea o Diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali in regola con le specificità indicate nel bando;

come Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma di Laurea o Diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali in regola con le specificità indicate nel bando; cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato Membro con godimento dei diritti civili e politici nel Paese di appartenenza o provenienza e conoscenza della lingua italiana, oppure cittadinanza in Stato Non Membro con i suddetti requisiti per cittadini esteri e titolarità del permesso di soggiorno;

italiana, cittadinanza di uno Stato Membro con godimento dei diritti civili e politici nel Paese di appartenenza o provenienza e conoscenza della lingua italiana, oppure cittadinanza in Stato Non Membro con i suddetti requisiti per cittadini esteri e titolarità del permesso di soggiorno; maggiore età ;

; idoneità fisica all’impiego ;

; godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

anche negli Stati di appartenenza o provenienza; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ;

; iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza;

del Comune di residenza; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego statale in riferimento alle casistiche citate nel bando;

da un impiego statale in riferimento alle casistiche citate nel bando; non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro.

Invio domande

Entro il 18 novembre gli aspiranti candidati devono compilare e inviare il modulo di domanda attraverso la procedura telematica attiva sul sito del Comune.

Candidati qui

Per accreditarsi è richiesto il possesso delle credenziali SPID o del codice fiscale.

Prove

La procedura selettiva prevede il seguente iter:

prova scritta , a contenuto tecnico-professionale, con quesiti a risposta chiusa/sintetica o casi operativi in riferimento alle materie a bando;

, a contenuto tecnico-professionale, con quesiti a risposta chiusa/sintetica o casi operativi in riferimento alle materie a bando; prova orale, un colloquio di approfondimento sulle discipline della prova scritta e simulazione di casi pratici.

La graduatoria ha validità triennale dal momento della pubblicazione.

Diario prove

Il 25 novembre alle ore 15 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “N. Baldini” di Ravenna avrà luogo la prova scritta.

Dal 9 dicembre invece si terranno i colloqui orali, con convocazioni suddivise su più giornate, presso la Residenza Municipale di Ravenna.

Per la preparazione consigliamo:

