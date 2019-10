Concorso 626 Allievi Marescialli Carabinieri, come candidarsi al 10° corso triennale

Nella Gazzetta Ufficiale n.81 dell’11 Ottobre 2019, è stato pubblicato il bando di Concorso 626 Allievi Marescialli Carabinieri, con selezione per titoli ed esami, finalizzato all’ammissione al 10°corso triennale dell’Arma.

In arrivo anche la procedura per 24 Allievi Marescialli riservata ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Il 10 Novembre 2019 sarà il termine ultimo per la trasmissione delle domande di partecipazione. Vediamo assieme tutti i dettagli per candidarsi.

Concorso 626 Allievi Marescialli Carabinieri: posti e requisiti

Dei 626 posti a concorso, 137 sono riservati alle categorie di persone indicate nel bando.

Quelli non coperti per insufficienza di candidati idonei saranno disponibili per coloro che si sono posizionati utilmente nella graduatoria di merito.

I soggetti ammessi a partecipare sono:

Militari dell’Arma dei Carabinieri (Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri anche in ruolo forestale) e allievi in possesso dei seguenti requisiti:

idoneità al servizio militare incondizionato;

diploma di maturità quinquennale (in caso di titolo estero richiedi equivalenza);

età inferiore a 30 anni;

non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

non aver riportato nell’ultimo biennio una qualifica inferiore a quelle indicate;

non essere stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore;

non essere stati condannati per delitti non colposi o imputati in procedimenti penali.

Cittadini italiani che abbiano i seguenti requisiti:

tra i 17 e i 26 anni compiuti;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

nessuna imputazioni per delitti non colposi o in procedimenti penali per lo stesso delitto, ovvero situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di Maresciallo;

condotta incensurabile, fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

diploma di maturità quinquennale;

non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per i procedimenti indicati nel bando;

non essere sottoposti a misure di prevenzione;

per i candidati di sesso maschile, nessuna dichiarazione di obiezione di coscienza o ammissione a prestare servizio sostitutivo, tranne che per le eccezioni dichiarate.

L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove e al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il 10 Novembre, data ultima di presentazione delle domande.

Concorso 626 Allievi Marescialli Carabinieri: invio domande

Le domande di partecipazione, le relative dichiarazioni e documentazioni, devono essere presentate online seguendo la procedura attiva sul sito www.carabinieri.it entro il 10 Novembre 2019.

Per inviare la domanda è necessario munirsi dei seguenti strumenti di identificazione:

credenziali SPID con livello di sicurezza 2;

idoneo lettore di smart-card per l’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Concorso 626 Allievi Marescialli Carabinieri: prove

La procedura di selezione prevede:

prova preliminare , un massimo di 100 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate all’allegato D;

, un massimo di 100 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate all’allegato D; prove di efficienza fisica , le relative modalità e criteri sono indicati nell’allegato G;

, le relative modalità e criteri sono indicati nell’allegato G; accertamenti psico-fisici per l’idoneità ;

; prova scritta di italiano , le cui modalità sono stabilite nell’allegato D;

, le cui modalità sono stabilite nell’allegato D; accertamenti attitudinali ;

; prova orale , un colloquio di massimo 30 minuti sugli argomenti tratti da 3 delle tesi indicate nell’allegato D;

, un colloquio di massimo 30 minuti sugli argomenti tratti da 3 delle tesi indicate nell’allegato D; prova facoltativa in lingua straniera, una prova scritta e orale nella lingua straniera scelta.

La graduatoria sarà stilata con la somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e orale, oltre agli incrementi per le prove di efficienza fisica, la facoltativa in lingua straniera e la valutazione dei titoli di merito (allegato B del bando).

La prima prova avrà inizio a partire dal 18 Novembre 2019.

Concorso 626 Allievi Marescialli Carabinieri: inizio corso

Il 10° corso triennale Allievi Maresciali inizierà nel mese di Ottobre 2020 presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze e si svolgerà secondo le norme contenute del D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90.

Gli idonei al termine del secondo anno verranno nominati Marescialli.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA