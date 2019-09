Concorsi Asl Abruzzo, 1157 posti entro il 2021

Il 9 Settembre sul sito istituzionale della Regione è stato pubblicato un comunicato che riporta l’approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale di 3 delle 4 Asl abruzzesi per 1157 assunzioni anche con Concorsi Asl Abruzzo.

Sono interessate:

Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila;

Asl Pescara;

Asl Teramo.

Il piano dell’Asl Lanciano – Vasto – Chieti è in fase di istruttoria, verrà discusso nei prossimi giorni.

Vediamo gli obiettivi del piano e i profili professionali richiesti.

Concorsi Asl Abruzzo: il piano dei fabbisogni

L’obiettivo del piano 2019/2021 è l’assunzione di 1157 nuove figure nei prossimi 3 anni per:

rispondere efficacemente alle carenze di personale, per migliorare l’operatività delle strutture e i servizi offerti ;

e i ; favorire il turnover di personale a fronte dei numerosi pensionamenti.

L’assessore alla salute Nicoletta Verì ha precisato che le quote approvate potrebbero subire modifiche. Come riferito nel comunicato:

“La programmazione approvata in giunta non rappresenta uno strumento rigido, ma è assolutamente flessibile e potrà essere modificato sulla base degli indirizzi fissati da questo governo regionale, che ha avviato una profonda fase di riorganizzazione di tutto il sistema sanitario abruzzese. Un ruolo centrale in questo processo sarà quello dei nuovi direttori generali della Asl, che potranno rimodulare le figure professionali da inserire in organico nel modo che riterranno più opportuno per centrare i propri obiettivi di mandato. Il tutto, ovviamente, senza aumentare la dotazione finanziaria complessivamente assegnata a ciascuna azienda sanitaria”.

E ancora: “Era comunque importante approvare i piani del fabbisogno per sbloccare una serie di coperture di posti che andavano affrontate e risolte in ogni caso, nell’interesse dei cittadini e del loro diritto a un’assistenza sanitaria di qualità“.

Leggi il comunicato completo

Dall’inizio del 2019 l’attuale Amministrazione ha già autorizzato 167 assunzioni per sistemare le “situazioni più critiche”. Ora, a fronte della riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale in corso e degli altri provvedimenti approvati, come il piano di abbattimento delle liste d’attesa, le Asl potranno gestire autonomamente le necessità organiche limitando sempre più il precariato.

Concorsi Asl Abruzzo: profili professionali

Nella notizia diffusa sul sito della Regione Abruzzo è indicato il dettaglio delle assunzioni per ogni struttura:

Asl 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, 519 unità ;

; Asl Pescara, 299 unità ;

; Asl Teramo, 339 unità.

Non mancheranno opportunità di lavoro per medici specialisti e infermieri, oltre che per altri profili del comparto sanitario.

Le procedure di reclutamento avverranno tramite stabilizzazioni, scorrimento di precedenti graduatorie, mobilità e Concorsi Asl.

Gli avvisi sui reclutamenti verranno pubblicati sui siti delle singole Asl:

