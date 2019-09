Concorso Dsga 2004 posti, 5 e 6 Novembre le prove scritte

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 20 Settembre 2019 il diario delle prove scritte del Concorso Dsga 2.004 posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Le prove si svolgeranno il 5 e il 6 Novembre nelle sedi che verranno comunicate almeno 15 giorni prima.

Vediamo assieme tutte le informazioni sulle prove scritte.

Concorso Dsga 2004 posti: struttura prove

Le prove scritte del Concorso Dsga 2019 si svolgeranno nella stessa data per ogni Regione e dovranno essere svolte in 180 minuti. Come previsto dal bando sono due:

la prima consiste in un questionario con 6 domande a risposta aperta sugli argomenti indicati nell’allegato B;

consiste in un questionario con 6 domande a risposta aperta sugli argomenti indicati nell’allegato B; la seconda, a contenuto teorico pratico, consiste nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto relativo alle materie dell’allegato B.

Leggi il DM completo

Il giorno dell’esame

Il giorno dell’esame i candidati potranno consultare leggi, atti aventi forza di legge, fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali del lavoro (compresi codici o raccolte normative) purchè non commentati o annotati.

Non saranno ammessi invece manuali, circolari, note ministeriali e appunti.

Materie

Nell’allegato B del Decreto Ministeriale n. 863/2018 sono indicate le materie a concorso:

Diritto costituzionale e Diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell’Unione Europea;

Diritto civile;

Contabilità pubblica, con riferimento alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Diritto del lavoro, con riferimento al contratto del pubblico impiego;

Legislazione scolastica;

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico;

Diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione.

Il dettaglio completo nell’allegato.

Materie prove scritte Dsga

Valutazione

La Commissione assegnerà alle prove scritte un punteggio massimo di 30 punti ciascuna.

Potranno accedere alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 21/30, sulla base della media aritmetica dei risultati delle due prove.

Concorso Dsga 2004 posti: come prepararsi

Per avere una preparazione ottimale per le prove del Concorso Dsga consigliamo il seguente kit che contiene:

batterie di quesiti a risposta aperta sulle materie a concorso;

sulle materie a concorso; casi pratici risolti, una rassegna di casi concreti svolti sulle procedure e i meccanismi di funzionamento di una scuola in relazione alle funzioni assegnate ai Dsga.

I volumi sono aggiornati al Nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche.

Concorso DSGA 2004 posti. Prove scritte Autori Vari, 2019, Maggioli Editore 2019, È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2018 n. 102 il bando di concorso per 2004 posti da DSGA (Dirigenti Servizi Generali Amministrativi).L’iter concorsuale prevede, per i candidati che hanno superato la prova preselettiva, le seguenti prove:• prima prova scritta nella...



© RIPRODUZIONE RISERVATA