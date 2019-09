Concorsi Comune Milano 2019, al via le preselettive. Le indicazioni sullo svolgimento

Al via le prime sessioni di prova preselettiva dei Concorsi Comune Milano 2019. Da oggi, 23 Settembre, fino al 3 Ottobre si svolgeranno per tutti i profili.

La prova consiste in un test a risposta multipla per verificare le abilità logico-matematiche, numeriche, di ragionamento e/o sulle materie a bando.

Vediamo assieme le istruzioni da seguire il giorno della prova per l’identificazione e la valutazione.

Concorsi Comune Milano 2019: validità della prova

Il punteggio riportato nella prova non concorrerà alla formazione del voto della graduatoria finale: sarà una prima scrematura per i candidati qualora venga raggiunto il numero di partecipanti per la sua attivazione.

Non è prevista una soglia minima di idoneità per essere ammessi alla prova successiva, verrà seguito un criterio di merito.

Solamente ai concorrenti che hanno superato la preselettiva verrà comunicata l’ammissibilità delle condizioni per continuare la selezione.

Concorsi Comune Milano 2019: identificazione e convocazione

I candidati devono presentarsi all’ora e nel giorno indicati per l’identificazione muniti di:

documento d’identità in corso di validità;

in corso di validità; domanda di partecipazione ;

; ricevuta d’iscrizione.

La prova si svolge a Milano. I luoghi e gli orari per ogni profilo sono i seguenti:

23 Settembre

– Istruttori direttivi dei Servizi Amministrativi: Palalido Allianz Cloud, ingresso V.le Enrico Elia;

24 Settembre

– Collaboratori dei Servizi Tecnici per esigenze varie: ore 14.30, Palalido Allianz Cloud, ingresso V.le Enrico Elia;

– Istruttori direttivi dei Servizi Informativi: ore 9,00 , Palalido Allianz Cloud, ingresso V.le Enrico Elia;

– Istruttori dei Servizi Informativi: ore 11,30 Palalido Allianz Cloud, ingresso V.le Enrico Elia;

25 Settembre

– Collaboratore dei Servizi Tecnici controller del verde e manutenzione: ore 11.30, Palalido Allianz Cloud, ingresso V.le Enrico Elia;

– Istruttori direttivi dei Servizi di Biblioteca: due sessioni alle ore 14 e 16, Palalido Allianz Cloud, ingresso v.le Enrico Elia;

– Istruttori direttivi dei Servizi Economico-Finanziari: ore 8,30, Palalido Allianz Cloud, ingresso V.le Enrico Elia;

26 Settembre

– Esecutori Servizi Tecnici dei Servizi Funebri: ore 11.30, Palalido Allianz Cloud, ingresso V.le Enrico Elia;

3 Ottobre

– Collaboratori Servizi Tecnici dei Servizi Funebri: ore 14:30, Direzione Sicurezza Urbana dell’Unità Scuola del Corpo, Via G.B. Boeri n. 7;

– Collaboratori dei Servizi Tecnici per la Protezione Civile: ore 08.30, Direzione Sicurezza Urbana dell’Unità Scuola del Corpo, Via G.B. Boeri n. 7.

Solamente i candidati per il profilo Collaboratori dei Servizi Tecnici di diverse aree potranno sostenere direttamente la prova pratica.

Concorsi Comune Milano 2019: come prepararsi

Per avere ulteriori quiz utili alla preparazione consigliamo il seguente volume, completo di:

batterie di quiz identici o analoghi alle prove ufficiali, con procedimento logico e tecniche di risoluzione ;

identici o analoghi alle prove ufficiali, con procedimento logico e ; raccolta di tutte le tipologie di test psicoattitudinali;

sezione online con ulteriori batterie di quiz di concorsi precendeti, videolezioni del Metodo Cotruvo e software di simulazione.

