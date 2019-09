Concorso Agenzia Entrate 118 funzionari tecnici: pubblicata graduatoria ed elenco vincitori

Con un avviso sul sito Istituzionale sono stati resi noti i risultati finali del Concorso Agenzia Entrate 118 funzionari tecnici.

Questi profili verranno inquadrati nella terza area funzionale con fascia retributiva F1 e destinati agli Uffici addetti ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.

Vediamo assieme tutti i dettagli su graduatoria ed elenco vincitori.

Concorso Agenzia Entrate 118 funzionari tecnici: graduatoria e vincitori

Il 17 Settembre sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la graduatoria finale e l’elenco dei vincitori, con relativa approvazione del Direttore Centrale Risorse umane e Organizzazione.

Graduatoria finale

Elenco vincitori

Secondo quanto riportato nel bando, pubblicato il 17 Aprile 2018 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, la graduatoria di merito è formulata in base alla votazione conseguita nella prova finale.

Sono assunti i candidati che si sono collocati in una posizione utile in graduatoria nei limiti dei posti a concorso, tenendo conto delle riserve e degli eventuali titoli di preferenza. In caso di parità i candidati più giovani sono stati avvantaggiati.

Concorso Agenzia Entrate 118 funzionari tecnici: assunzione

Ogni candidato risultato vincitore si deve presentare nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. La mancata presentazione comporta la decadenza dello stesso.

I neo assunti devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.

