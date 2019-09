Servizio Sportelli Inps: come prenotare appuntamenti ed evitare la fila

Sportelli Inps prenotazione per evitare la fila. Quante volte per rivolgersi agli sportelli degli uffici pubblici e ottenere risposte occorre fare file chilometriche e perdere ore e ore della propria giornata? Inps prova a porre rimedio a questa condanna cittadina promuovendo l’iniziativa Servizio di prenotazione per evitare la fila.

In particolare rivolgendosi alle sedi Inps è possibile prendere appuntamento, prenotando l’accesso allo sportello di competenza, per evitare così l’incombenza di ore di fila.

Ecco il messaggio Inps con l’invito ai cittadini a prenotare i propri appuntamenti, per qualsiasi richiesta di informazione o prestazione Inps debbano effettuare.

Quali Sedi Inps ricevono solo su prenotazione

Alcune sedi Inps sono addirittura andate oltre, stabilendo l’accesso agli sportelli esclusivamente su prenotazione. In questo modo gli utenti NON possono più prenotarsi in coda per la giornata corrente, ma devono scegliere un giorno e un orario ben preciso. L’obiettivo di questo sistema è azzerare o quasi i tempi di attesa.

Prenotazione sportelli Inps: come fare

Grazie al servizio “Sportelli di sede” gli utenti possono prenotare il proprio turno, non solo per la giornata in corso ma anche per quelle successive, scegliendo anche l’orario.

Ogni sede INPS può decidere se attivare il servizio su tutti gli sportelli, o solo su alcuni.

Gli utenti potranno scegliere la giornata e la fascia oraria più adatta alle proprie esigenze, evitando i tempi di attesa, prenotando tramite uno dei seguenti canali:

se in possesso di PIN, tramite il servizio “Sportelli di sede” sul Portale dell’Istituto;

da smartphone o tablet, tramite il servizio “Sportelli di sede” sull’app INPS Mobile;

tramite lo sportello di sede;

telefonando al Contact center, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, al numero 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da cellulare secondo tariffe del proprio operatore).

Prenotazione sportelli Inps con App: come fare

Vediamo ora invece le istruzioni per prenotare l’appuntamento presso lo sportello utilizzando direttamente l’App installata sul proprio smartphone. Il servizio “Sportelli di sede”, adottato da alcune strutture territoriali per agevolare gli utenti agisce come una sorta di “elimina code” e consente di prenotare il proprio turno da smartphone, tablet o pc, evitando così la fila.

L’App è disponibile sia su Android che su Ios:

scaricarla gratis sul proprio dispositivo mobile da Google play o Apple store o dal sito ufficiale www.inps.it

sul proprio dispositivo mobile da Google play o Apple store o dal sito ufficiale www.inps.it aprire l’app “Inps mobile”

selezionare la voce “tutti i servizi

scorrere fino alla voce “senza pin”

cliccare su “Sportelli di sede”

inserire la posizione della sede

selezionare la sede dello sportello scelta

cliccare su Prenota e scegliere tra gli sportelli disponibili

se si sceglie di prenotare senza autenticazione inserire almeno il codice fiscale

cliccare su prenota

si apre una schermata con cui possiamo scegliere giorno e ora dell’appuntamento

confermare e recarsi nel giorno e orario stabilito allo sportello scelto, mostrando il ticket digitale sul proprio smartphone all’operatore

Il Tweet Inps sul servizio “Sportelli di sede”:

